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ChatGPT замість власних думок: вчені виявили небезпечну залежність

17:32 04.09.2026 Пт
2 хв
ШІ змінює поведінку молоді
aimg Ольга Завада
ChatGPT сприяє соціальній ізоляції (фото: Pexels)

Щоденне спілкування з ChatGPT може непомітно впливати на роботу мозку. Французькі науковці виявили, що надмірна залежність від ШІ-помічників може бути пов’язана з погіршенням пам’яті та соціальною ізоляцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Applied Cognitive Psychology.

Що таке феномен "когнітивного розвантаження" та які його наслідки?

Дослідниця Зейнеб Фархат із бізнес-школи ISC Paris опитала 45 молодих людей віком від 18 до 25 років, які щодня користуються ChatGPT для навчання, роботи чи особистих потреб.

Результати показують поширення так званого "когнітивного розвантаження" - стану, коли людина повністю покладається на зовнішній інструмент, щоб не утримувати інформацію у власній пам’яті та не витрачати зусилля на її аналіз.

Учасники опитування відзначили низку негативних змін:

  • Послаблення здатності до самостійного мислення та аналізу.
  • Погіршення концентрації уваги та пам'яті.
  • Появу постійних сумнівів у власних рішеннях без підтвердження від ШІ.
  • Відчуття сильного стресу та тривоги у випадках, коли сервіс тимчасово недоступний.

Окрім когнітивних проблем, науковці фіксують і соціальні наслідки.

Деякі активні користувачі віддавали перевагу спілкуванню з чат-ботом замість обговорень із друзями, викладачами чи колегами, що поступово призводило до почуття самотності та соціальної ізоляції.

Читайте більше: Провал захисту ШІ: чат-боти можуть допомагати у підготовці до самогубства

Коли ChatGPT стає корисним?

Попри виявлені ризики, результати дослідження не є однозначно негативними.

Учасники, які використовували ChatGPT вибірково - як інструмент для брейнштормінгу та пошуку натхнення, а не як заміну власному аналізу, - навпаки, зафіксували зростання впевненості у собі та покращення креативності.

Автори роботи наголошують, що через невелику вибірку та обмеженість однією віковою групою результати наразі не можна узагальнювати на всіх користувачів.

Науковці закликають до проведення масштабніших і триваліших досліджень впливу ШІ на людську психіку.

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