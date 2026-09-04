ChatGPT замість власних думок: вчені виявили небезпечну залежність

Щоденне спілкування з ChatGPT може непомітно впливати на роботу мозку. Французькі науковці виявили, що надмірна залежність від ШІ-помічників може бути пов’язана з погіршенням пам’яті та соціальною ізоляцією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Applied Cognitive Psychology.
Дослідниця Зейнеб Фархат із бізнес-школи ISC Paris опитала 45 молодих людей віком від 18 до 25 років, які щодня користуються ChatGPT для навчання, роботи чи особистих потреб.
Результати показують поширення так званого "когнітивного розвантаження" - стану, коли людина повністю покладається на зовнішній інструмент, щоб не утримувати інформацію у власній пам’яті та не витрачати зусилля на її аналіз.
Учасники опитування відзначили низку негативних змін:
Окрім когнітивних проблем, науковці фіксують і соціальні наслідки.
Деякі активні користувачі віддавали перевагу спілкуванню з чат-ботом замість обговорень із друзями, викладачами чи колегами, що поступово призводило до почуття самотності та соціальної ізоляції.
Попри виявлені ризики, результати дослідження не є однозначно негативними.
Учасники, які використовували ChatGPT вибірково - як інструмент для брейнштормінгу та пошуку натхнення, а не як заміну власному аналізу, - навпаки, зафіксували зростання впевненості у собі та покращення креативності.
Автори роботи наголошують, що через невелику вибірку та обмеженість однією віковою групою результати наразі не можна узагальнювати на всіх користувачів.
Науковці закликають до проведення масштабніших і триваліших досліджень впливу ШІ на людську психіку.