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Новий ШІ Anthropic менше бреше: компанія представила Fable 5.1 та Mythos 5.1

15:19 02.09.2026 Ср
2 хв
Доступ до нових алгоритмів лише для обраних?
aimg Ольга Завада
Новий ШІ Anthropic менше бреше: компанія представила Fable 5.1 та Mythos 5.1 Anthropic випустила оновлення Fable 5.1 (зображення: Anthropic)
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Anthropic випустила дві нові версії своєї найпотужнішої ШІ-системи - Fable 5.1 та Mythos 5.1. Оновлення зробило моделі продуктивнішими, дешевшими у використанні та зменшило кількість хибних спрацьовувань систем безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anthropic.

Стандарти приватності та наукові прориви: що нового

Головним технологічним нововведенням випуску став перехід Anthropic на політику нульового зберігання даних (zero data retention). Це дозволяє клієнтам запускати моделі на власній інфраструктурі без загрози витоку інформації на зовнішні сервери.

Основні зміни та досягнення нових версій

Корпоративний захист: восени користувачі отримають високоприватний сервіс Enterprise Frontier Safeguards, де моніторинг дій ШІ здійснюється під повним контролем самого клієнта.

Безпека корпоративних даних: розробники запевнили, що ніколи не використовували й не використовуватимуть приватні дані компаній для навчання своїх моделей без прямого дозволу.

Рекорди у бенчмарках: обидві системи показали найвищі результати у тесті Terminal-Bench 4.0 (програмування через CLI) та за складним комплексом завдань Humanity's Last Exam.

Самостійні відкриття: ще до офіційного релізу моделі виконали оптимізацію архітектури GPU та зібрали високодеталізовану карту Венери з наявних фотографій.

Читайте більше: Автономний хакінг від ШІ: OpenAI готує до запуску критично небезпечну Astra

Оцінка рівнів ризику

Політика розповсюдження моделей залишається розділеною. Якщо Fable 5.1 доступна всім розробникам, то версію Mythos 5.1 надаватимуть виключно зареєстрованим партнерам Anthropic, які займаються дослідженнями у сферах кібербезпеки або наук про життя.

Разом із релізом компанія опублікувала системну картку з аналізом дій ШІ:

Ризик самовдосконалення: фахівці оцінили Mythos як модель із "низьким ризиком" щодо сценаріїв втрати людського контролю через автономний розвиток.

Схильність до помилок: Mythos 5.1 показує дещо більшу схильність до некоректної поведінки, ніж версія Opus 5, але перевершує за надійністю Mythos 5 та Claude Sonnet 5.

Дотримання інструкцій: ШІ-модель рідше ігнорує прямі вказівки, рідше вигадує вхідні дані та не видає вигадане виконання завдань за дійсне.

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