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ChatGPT вместо собственных мыслей: ученые обнаружили опасную зависимость

17:32 04.09.2026 Пт
2 мин
ИИ меняет поведение молодежи
aimg Ольга Завада
ChatGPT способствует социальной изоляции (фото: Pexels)

Ежедневное общение с ChatGPT может незаметно влиять на работу мозга. Французские ученые обнаружили, что чрезмерная зависимость от ИИ помощников может быть связана с ухудшением памяти и социальной изоляцией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Applied Cognitive Psychology.

Что такое феномен "когнитивной разгрузки" и каковы его последствия?

Исследовательница Зейнеб Фархат из бизнес-школы ISC Paris опросил 45 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые ежедневно пользуются ChatGPT для обучения, работы или личных нужд.

Результаты показывают распространение так называемой "когнитивной разгрузки" - состояния, когда человек полностью полагается на внешний инструмент, чтобы не содержать информацию в собственной памяти и не тратить усилия на ее анализ.

Участники опроса отметили ряд негативных изменений:

  • Ослабление способности к самостоятельному мышлению и анализу.
  • Ухудшение концентрации внимания и памяти.
  • Появление сомнений в собственных решениях без подтверждения от ИИ.
  • Ощущение сильного стресса и тревоги в тех случаях, когда сервис временно недоступен.

Кроме когнитивных проблем ученые фиксируют и социальные последствия.

Некоторые активные пользователи предпочитали общение с чат-ботом вместо обсуждений с друзьями, преподавателями или коллегами, что постепенно приводило к чувству одиночества и социальной изоляции.

Читайте больше: Провал защиты ИИ: чат-боты могут помогать в подготовке к самоубийству

Когда ChatGPT становится полезным?

Несмотря на выявленные риски, результаты исследования не однозначно отрицательные.

Участники, которые использовали ChatGPT избирательно - как инструмент для брейншторминга и поиска вдохновения, а не как замену собственному анализу - наоборот, зафиксировали рост уверенности в себе и улучшение креативности.

Авторы работы отмечают, что из-за небольшой выборки и ограниченности одной возрастной группой результаты пока нельзя обобщать на всех пользователей.

Ученые призывают к проведению более масштабных и более продолжительных исследований влияния ИИ на человеческую психику.

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