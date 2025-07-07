ChatGPT став повільним? 5 кроків, які реально прискорять його роботу

Чому ChatGPT гальмує

ChatGPT - це приклад генеративного ШІ, тобто штучного інтелекту, здатного створювати новий контент. Для цього потрібні значні обчислювальні ресурси. Кожен ваш запит проходить через кілька етапів: спочатку система його "розшифровує", потім формує відповідь на основі заздалегідь навченої мовної моделі.

ChatGPT "думає" не словами, а токенами - мінімальними одиницями тексту. Кожен токен потребує окремого розрахунку. Ці моделі навчені на сотнях гігабайт текстів, завдяки чому вони розуміють структуру мови, контекст і зв'язки між словами.

Однак навіть за такої потужної бази знань генерація відповіді - складний процес, що вимагає обчислювальних потужностей, які обмежені.

Головна причина, через яку ChatGPT може "зависати", - високе навантаження на сервери. Чим більше користувачів одночасно використовують платформу, тим довше доводиться чекати. Також варто враховувати, що більш просунуті моделі, такі як GPT-4 Turbo, працюють повільніше, ніж базова GPT-3.5.

ChatGPT "думає" не словами, а токенами (фото: Android Authority)

Що можна зробити, щоб прискорити ChatGPT

Якщо ви хочете трохи прискорити роботу ChatGPT, є кілька перевірених порад:

Спробуйте інший браузер, пристрій або підключення

Іноді причина уповільнень зовсім не в ChatGPT. Перевірте швидкість інтернету, перезапустіть браузер або спробуйте інший. Також варто очистити кеш і cookies. Наприклад, у Chrome це можна зробити через: "Налаштування", "Скидання та видалення", "Відновити налаштування за замовчуванням".

Перевірте статус ChatGPT на сайті OpenAI

OpenAI веде офіційний статус-портал, де публікується інформація про збої та перевантаження. Якщо ChatGPT працює нестабільно - найімовірніше, ви знайдете підтвердження цьому на сайті. У цьому випадку залишається тільки почекати: як правило, технічні проблеми усуваються протягом кількох годин.

Сторінка статусу OpenAI (фото: Android Authority)

Перевірте активність VPN-підключення

Хоча використання VPN саме по собі не обов'язково уповільнює роботу ChatGPT, корпоративні або громадські VPN-мережі можуть побічно впливати на з'єднання із серверами OpenAI. Особливо це стосується корпоративних мереж, де доступ до певних ресурсів може бути обмежений або уповільнений.

Крім того, якщо ви використовуєте популярний VPN-сервіс і підключаєтеся до перевантаженого сервера, система може зафіксувати аномально високий трафік з однієї IP-адреси. Це здатне активувати захисні механізми від спаму або лімітувати швидкість обміну повідомленнями.

Якщо ви помітили, що відповіді ChatGPT приходять із затримкою, варто спробувати відключити VPN і повторно перевірити роботу бота. До того ж, ChatGPT зберігає ваші запити на рівні акаунта, тому з точки зору конфіденційності VPN тут мало що змінює.

Підключіть платну підписку ChatGPT Plus

Якщо попередні поради не допомогли, можливо, річ у тім, що ви використовуєте ChatGPT у години пікового навантаження. У безкоштовній версії доступ до ресурсів системи обмежений - платні користувачі отримують пріоритет. Якщо для вас важлива швидкість, можна розглянути підписку ChatGPT Plus.

Її вартість становить 20 доларів на місяць, і вона дає перевагу у вигляді швидших відгуків і доступу до ШІ навіть за високого навантаження. Але перед цим варто ознайомитися з альтернативами.

Платна версія ChatGPT Plus (фото: Android Authority)

Спробуйте інший ШІ-чатбот із вищою швидкістю відповіді

Раніше ChatGPT був практично монополістом у своїй сфері, але сьогодні вибір набагато ширший. Наприклад, Microsoft Copilot використовує ті самі мовні моделі GPT, але залежно від навантаження може видавати відповіді швидше.

Також варто звернути увагу на Google Gemini, який у низці випадків працює помітно швидше, особливо за коротких запитів.

Існують і інші альтернативи - наприклад, Perplexity AI, який часто дає відгук швидше за рахунок менш об'ємних мовних моделей. Звичайно, швидкість іноді досягається на шкоду глибині та якості відповіді, але в рутинних завданнях такі рішення можуть бути вельми корисними.

Perplexity (фото: Android Authority)