ChatGPT підміняє здоровий глузд: чому люди сліпо довіряють рішенням чат-ботів

Від невидимих алгоритмів до масових чат-ботів

До появи ChatGPT штучний інтелект працював здебільшого за лаштунками повсякденного життя звичайних користувачів.

Ми стикалися з ним у рекомендаційних системах на платформах на кшталт Amazon чи Netflix, у різноманітних інструментах перекладу, спам-фільтрах або навігаторах.

Сама ж історія розробок сягає далекого минулого: ще у 1943 році з'явилася перша нейромережа, у 1950 році Алан Тюрінг запропонував свій знаменитий тест, а саме поняття "штучний інтелект" виникло під час Дартмутської конференції у 1956 році.

Проте для звичайних людей технологія стала по-справжньому близькою лише тоді, коли з'явилася можливість спілкуватися з нею віч-на-віч за допомогою простих текстових запитів або ж промптів.

За короткий час великі мовні моделі стали фактичним синонімом поняття ШІ у глобальному загальнолюдському контексті.

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Довіряти алгоритму у всьому: що таке когнітивна делегація?

CEO OpenAI Сем Альтман нещодавно заявив, що ми нібито перебуваємо на етапі технологічної сингулярності, де межа між штучним та людським інтелектом починає стиратися.

Яскравим прикладом є ситуація, коли людина вирішила запекти курку за рецептом із чат-бота, хоча той містив помилки.

Навіть попри застереження іншої людини, користувачка продовжувала довіряти порадам програми й ледь не зіпсувала страву через неправильне використання кулінарного термометра.

Подібні випадки ілюструють зростання масштабів так званої когнітивної делегації, коли внаслідок перекладання рутинних рішень на штучний інтелект люди починають менше покладатися на власний життєвий досвід.

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Приховані ризики: страждатимуть навички та культура

Повсюдне поширення ШІ несе й інші виклики, зокрема ризик спрощення та збідніння інформаційного простору.

Навіть на перший погляд нешкідливі інструменти, як-от короткі автоматичні відповіді в пошуковиках, відучують користувачів самостійно читати матеріали й перевіряти інформацію в різних джерелах. Замість цього вони покладаються на висновки, які за них роблять алгоритми.

Культура читання сьогодні переживає непрості часи, а масове використання алгоритмів для створення резюме та аналітики лише прискорює цей процес.

Крім того, мовні моделі привносять власні приховані шаблони у спілкування, поступово формуючи нові мовні звички у молодих поколіннях і впливаючи на суспільну думку.

Поява ChatGPT стала технологічним і суспільним переломним моментом. Можливо, минуть роки або навіть десятиліття, перш ніж ми зможемо оцінити всі наслідки цієї зміни й зрозуміти, чи витіснили її переваги недоліки.

Наразі головним інструментом людства у боротьбі з дезінформацією залишається фактчекінг та критичне мислення.