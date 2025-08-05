ChatGPT навчили піклуватися про ваше психічне здоров'я: що відомо

У чому суть змін

Поради щодо ментального здоров'я

У випадках, коли ChatGPT "помічає" ознаки емоційного напруження, він зможе запропонувати науково обґрунтовані ресурси та підтримку. Для цього OpenAI співпрацює з профільними експертами та консультативними групами.

Захист від нав'язливої згоди

Раніше, у квітні, OpenAI довелося відкотити оновлення, яке зробило чат-бота занадто послужливим - навіть у потенційно небезпечних темах. Компанія визнала: такі "запобігливі" відповіді могли викликати дискомфорт і дезорієнтацію.

Помилка GPT-4o

В OpenAI зізналися, що модель GPT-4o не завжди успішно розпізнавала ознаки хибних думок або емоційної залежності у користувачів. Особливо у вразливих груп.

Тепер у разі тривалого використання ChatGPT показуватиме повідомлення: "Ви давно спілкуєтеся з чат-ботом - може, час зробити перерву?".

Користувачеві запропонують два варіанти: продовжити або завершити бесіду. Аналогічні функції вже працюють у YouTube, TikTok і Xbox.

Найближчим часом OpenAI обіцяє запровадити ще одну важливу функцію - зменшення категоричності ChatGPT у "чутливих питаннях". ChatGPT більше не даватиме прямої відповіді, а допоможе розібратися в можливих варіантах і наслідках.

Усе це - частина стратегії з безпечного та "здорового" використання ChatGPT, яким, за даними компанії, користуються близько 700 мільйонів людей щотижня.