ChatGPT може стати застарілим: стартап Безоса копіює людський мозок

Енергетичний "голод" нейромереж

Вчені пояснили: популярні сервіси на кшталт ChatGPT чи штучні асистенти від Google перетворилися на "катастрофічних" споживачів електрики та інформації. Та попри те, що ідея створення нейромереж колись була запозичена з біології, сучасні цифрові моделі не мають нічого спільного з живим організмом.

Дослідники назвали головні проблеми сучасної ШІ-індустрії:

Шалені витрати енергії. Для обробки даних людині потрібно всього близько 20 Вт, тоді як лише один чип у тренувальному кластері споживає у 30 разів більше.

Гігантські масштаби. Великим дата-центрам потрібні цілі гігавати електроенергії, що корелює з потребами невеликих міст.

Обмеженість навчання. Після завершення процесу тренування сучасні моделі залишаються "замороженими" і не можуть самостійно адаптуватися до нових умов.

Розробники намагаються подолати цей бар'єр. Однак для того, щоб комп'ютер вивчив базову мову, йому доводиться надавати мільярди сторінок тексту, тоді як звичайна дитина опановує мовлення на базі всього кількох сотень тисяч почутих слів.

Дослідження мозку під мікроскопом: що намагаються з'ясувати науковці

Засновник компанії Томас Рірдон, відомий як один із розробників першого веббраузера Microsoft та творець нейроінтерфейсів для Meta, залучив до проєкту понад 20 провідних спеціалістів. Мета команди - пошук фундаментальних алгоритмів, що забезпечують роботу природного інтелекту.

У фокусі дослідників перебувають кортикальні колонки - базові обчислювальні елементи кори головного мозку. Останні дослідження нервової системи фруктової мушки показали, що її біологічна мережа виявилася у 10 разів ефективнішою за архітектуру "трансформер", на якій базуються ChatGPT та аналогічні сервіси.

Для вивчення цих процесів стартап закуповує високоточні електронні мікроскопи. Вчені аналізують структуру клітин та нейробіологічні механізми на нано- та мікрорівнях, щоб згодом перенести виявлені математичні принципи на кремнієві мікросхеми.

Автономний ШІ у смартфонах: коли технологія стане доступною

Створення повноцінного аналога людського мозку є довгостроковим завданням, розрахованим на 7-10 років. Проте компанія Flourish планує випустити перші комерційні продукти вже найближчим часом.

Наразі розробники проєктують систему пам'яті, що повторює функції біологічного гіпокампу. Цей підхід дозволить ШІ-моделям навчатися безпосередньо під час експлуатації, уникаючи тривалого та дорогого перенавчання на великих серверах.

Керівництво стартапу вже веде переговори з великим виробником напівпровідників для інтеграції розроблених алгоритмів у мобільні процесори. На перспективу це дозволить запускати високопродуктивний ШІ локально на смартфонах.