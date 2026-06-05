ChatGPT может стать устаревшим: стартап Безоса копирует человеческий мозг

Энергетический "голод" нейросетей

Ученые объяснили: популярные сервисы вроде ChatGPT или искусственные ассистенты от Google превратились в "катастрофических" потребителей электричества и информации. Но несмотря на то, что идея создания нейросетей когда-то была заимствована из биологии, современные цифровые модели не имеют ничего общего с живым организмом.

Исследователи назвали главные проблемы современной ИИ-индустрии:

Безумные затраты энергии. Для обработки данных человеку требуется всего около 20 Вт, тогда как только один чип в тренировочном кластере потребляет в 30 раз больше.

Гигантские масштабы. Большим дата-центрам нужны целые гигаватты электроэнергии, что коррелирует с потребностями небольших городов.

Ограниченность обучения. После завершения процесса тренировки современные модели остаются "замороженными" и не могут самостоятельно адаптироваться к новым условиям.

Разработчики пытаются преодолеть этот барьер. Однако для того, чтобы компьютер выучил базовую речь, ему приходится предоставлять миллиарды страниц текста, тогда как обычный ребенок овладевает речью на базе всего нескольких сотен тысяч услышанных слов.

Исследование мозга под микроскопом: что пытаются выяснить ученые

Основатель компании Томас Рирдон, известный как один из разработчиков первого веб-браузера Microsoft и создатель нейроинтерфейсов для Meta, привлек к проекту более 20 ведущих специалистов. Цель команды - поиск фундаментальных алгоритмов, обеспечивающих работу естественного интеллекта.

В фокусе исследователей находятся кортикальные колонки - базовые вычислительные элементы коры головного мозга. Последние исследования нервной системы фруктовой мушки показали, что ее биологическая сеть оказалась в 10 раз эффективнее архитектуры "трансформер", на которой базируются ChatGPT и аналогичные сервисы.

Для изучения этих процессов стартап закупает высокоточные электронные микроскопы. Ученые анализируют структуру клеток и нейробиологические механизмы на нано- и микроуровнях, чтобы впоследствии перенести выявленные математические принципы на кремниевые микросхемы.

Автономный ИИ в смартфонах: когда технология станет доступной

Создание полноценного аналога человеческого мозга является долгосрочной задачей, рассчитанной на 7-10 лет. Однако компания Flourish планирует выпустить первые коммерческие продукты уже в ближайшее время.

Сейчас разработчики проектируют систему памяти, повторяющую функции биологического гиппокампа. Этот подход позволит ИИ-моделям обучаться непосредственно во время эксплуатации, избегая длительного и дорогостоящего переобучения на больших серверах.

Руководство стартапа уже ведет переговоры с крупным производителем полупроводников для интеграции разработанных алгоритмов в мобильные процессоры. На перспективу это позволит запускать высокопроизводительный ИИ локально на смартфонах.