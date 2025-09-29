Чатбот "Цифровий Федоров" запрацював в Україні: що він вміє і як авторизуватися

В Україні запустили Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з громадянами від імені міністра цифрової трансформації та першого віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чатбот.
Після старту чатбот представляється цифровим двійником міністра та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та всі питання, що стосуються цифрової трансформації.
Привітання від чатбота "Цифровий Михайло Федоров" (скриншот із чатбота)
"Маєш пропозицію або бачиш проблему? Обов’язково поділись! Найцікавіші ідеї передам безпосередньо Михайлу", - йдеться у повідомленні чатбота.
Спілкуватися можна у текстовому або голосовому форматі. Голосовий режим імітує голос міністра.
Початок спілкування із чатботом "Цифровий Михайло Федоров" (скриншот із чатбота)
Чатбот попереджає, що відповідає на основі відкритих джерел і може помилятися. Водночас наголошує, що його відповіді не слід сприймати як офіційні заяви.
Щоб користуватися чатботом, потрібно підтвердити особу через застосунок "Дія". Авторизація доступна лише для громадян України.
Для роботи із чатботом "Цифровий Михайло Федоров" потрібно авторизуватися (скриншот із чатбота)
"Цифровий Федоров" також пропонує підписатися на офіційні сторінки міністра у TikTok, Instagram, Threads та X, щоб отримувати підтверджені новини.
