Чат-бот та застосунок "Укрзалізниці" тимчасово не працюють: як придбати квитки

"Укрзалізниця" попередила, що чат-бот та застосунок компанії поки не працюють. Проте придбати квитки можна на сайті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УЗ".
"Через технічні роботи можлива недоступність чат-боту та застосунку Укрзалізниці сьогодні вранці", - йдеться у повідомлення.
Фахівці зазначили, що технічні роботи триватимуть ще кілька годин, після чого онлайн-сервіси відновлять роботу.
Придбати квитки онлайн можно на сайті "Укрзалізниці" за посиланням.
Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" попередила, що через обстріли половина потягів відстають від графіка.
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