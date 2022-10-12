Чат-бот и приложение "Укрзализныци" временно не работают: как купить билеты

"Укрзализныця" предупредила, что чат-бот и приложение компании пока не работают. Однако купить билеты можно на сайте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ".
"Из-за технических работ возможна недоступность чат-бота и прилодение Укрзализныци сегодня утром", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что технические работы продлятся еще несколько часов, после чего онлайн-сервисы возобновят работу.
Купить билеты онлайн можно на сайте "Укрзализныци" по ссылке.
Напомним, вчера "Укрзализныця" предупредила, что из-за обстрелов половина поездов отстают от графика.
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