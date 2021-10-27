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Чат-бот или приложение: полиция рассказала, как сообщить о нарушениях на выборах

Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 31 октября, на двух мажоритарных округах в Херсонской и Черкасской областях состоятся довыборы в Раду, а Харьков будет выбирать нового мэра. Полиция будет следить за соблюдением избирательного законодательства, в то же время граждане смогут самостоятельно сообщать о нарушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как сообщить о нарушениях

Кроме прямого обращения в полицию, граждане смогут сообщить о нарушениях на выборах с помощью своего смартфона. Известить правоохранителей о нарушениях можно через Telegram-бот ChesnoControl и приложение MyPol.

Telegram-бот будет передавать сообщения о нарушениях в центр обработки данных в Нацполиции, а оттуда они будут передаваться местным оперативникам.

В приложении MyPol после нажатия красной кнопки SOS полиция прибудет немедленно на избирательный участок. А в разделе "Правонарушения" можно будет сообщить о нарушении избирательного процесса на участке.

До этого РБК-Украина рассказывало, как будут голосовать харьковчане в COVID-больницах.

А о будущих довыборах в парламент вы можете прочитать в материале "Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте".

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