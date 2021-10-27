Чат-бот або застосунок: поліція розповіла, як повідомити про порушення на виборах

У неділю, 31 жовтня, на двох мажоритарних округах у Херсонській і Черкаській областях відбудуться довибори в Раду, а Харків обиратиме нового мера. Поліція буде слідкувати за дотриманням виборчого законодавства, водночас громадяни зможуть самостійно повідомляти про порушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Окрім прямого звернення у поліцію, громадяни матимуть змогу повідомити про порушення на виборах за допомогою свого смартфону. Сповістити правоохоронців про порушення можна через Telegram-бот ChesnoControl та застосунок MyPol.
Telegram-бот передаватиме повідомлення про порушення до центру обробки даних у Нацполіції, а звідти вони передаватимуться місцевим оперативникам.
У застосунку MyPol після натискання червоної кнопки SOS поліція прибуде негайно на виборчу дільницю. А у розділі "Правопорушення" можна буде повідомити про порушення виборчого процесу на дільниці.
До цього РБК-Україна розповідало, як голосуватимуть харків'яни у COVID-лікарнях.
А про майбутні довибори в парламент ви можете прочитати в матеріалі "Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті".