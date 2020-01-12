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Чат-бот МВС заблокував понад 200 наркомагазінов в Україні

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 15:28
Чат-бот МВС заблокував понад 200 наркомагазінов в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Всього на перевірку надіслали понад 8 тисяч адрес наркомагазінов

Міністерство внутрішніх справ заблокувало 214 інтернет магазинів в Telegram за допомогою чат-бота "Стоп наркотик". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що за час роботи чат-бота користувачі Telegram прислали на перевірку 4769 зображень, 7318 адрес в Telegram і 811 адрес веб-сайтів.

"В даний час за допомогою громадян були заблоковані 214 адрес в Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного поширення наркотиків, в тому числі шість" наркомагазінов ", які працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності за підозрою в розповсюдженні наркотиків. Поліцейський налагодив схему зі збуту наркотиків на території одного з районів Житомирської області.

Також повідомлялося, що в Борисполі Київської області співробітники поліції ліквідували роботу підпільної лабораторії з виготовлення наркотичних препаратів. Правоохоронці вилучили в нарколабораторії готовий до продажу амфетамін.

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