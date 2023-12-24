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Чат-бот "єВорог". Українцям нагадали, як можна допомогти нищити окупантів

Ілюстративне фото: українцям нагадали, як можна допомогти нищити окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українці можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".

Як розпізнати колаборанта:

  • воює на боці РФ;
  • пропагує російську владу та державу;
  • організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
  • заперечує збройну агресію Росії;
  • допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг.

Зауважимо, що в заявці в чат-бот необхідно вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта.

Зокрема, це:

  • ПІБ;
  • дата народження;
  • адреса;
  • детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.

"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.

 

Також українські спецслужби цікавить інформація про:

  • ракетні комплекси С300 та Іскандер;
  • системи зв’язку;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • бензовози;
  • скупчення техніки;
  • переміщення колон техніки;
  • транспортування техніки залізницею;
  • склади з боєприпасами;
  • позиції артилерії.

Боротьба окупантів з підпіллям у Запорізькій області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати 2відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

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