Чат-бот "єВорог". Українцям нагадали, як можна допомогти нищити окупантів

"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".

Як розпізнати колаборанта:

воює на боці РФ;

пропагує російську владу та державу;

організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;

заперечує збройну агресію Росії;

допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг.

Зауважимо, що в заявці в чат-бот необхідно вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта.

Зокрема, це:

ПІБ;

дата народження;

адреса;

детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.

"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.

Також українські спецслужби цікавить інформація про:

ракетні комплекси С300 та Іскандер;

системи зв’язку;

засоби радіоелектронної боротьби;

бензовози;

скупчення техніки;

переміщення колон техніки;

транспортування техніки залізницею;

склади з боєприпасами;

позиції артилерії.

Боротьба окупантів з підпіллям у Запорізькій області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати 2відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

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