Чат-бот "єВорог". Українцям нагадали, як можна допомогти нищити окупантів

Українці можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".
Як розпізнати колаборанта:
Зауважимо, що в заявці в чат-бот необхідно вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта.
Зокрема, це:
"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.
Також українські спецслужби цікавить інформація про:
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.
Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати 2відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.
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