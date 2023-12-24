Чат-бот "єВорог". Украинцам напомнили, как можно помочь уничтожать окупантов

Украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Поэтому будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "єВорог" о предателях", - пояснили в "Дії".
Как распознать коллаборанта:
Заметим, что в заявке в чат-бот необходимо указать как можно более подробную информацию о коллаборанте.
В частности, это:
"Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры с телефона для своей безопасности", - добавили в компании.
Также украинские спецслужбы интересует информация о:
На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по обнаружению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод .
В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать 2 видеокамера, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.