Часу зі світлом більше? Як змінилися графіки відключень на Чернігівщині

У неділю, 5 жовтня, на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електроенергії у форматі "3 через 3". Проте подекуди світла було більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.
За його словами, мешканці області були зі світлом довше, якщо дозволяла ситуація. Аварійні відключення застосовувались і продовжують діяти у Чернігові, а також у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
"Протягом дня енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів - роблять усе можливе, щоб область була зі світлом", - наголосив Чаус.
Він зазначив, що російські окупанти протягом дня завдали понад 10 ударів по Чернігівщині. У Чернігові було вражено інфраструктурний об’єкт та заправна станція в одному з підприємств, виникла пожежа.
Нагадаємо, внаслідок серії російських атак на енергетичну інфраструктуру України одразу в кількох областях знеструмлені споживачі. Найскладніша ситуація фіксується на Сумщині та Чернігівщині.
У "Чернігівобленерго" розповіли, що енергосистема регіону перебуває у критичному стані. Це стало причиною запровадження з 1 жовтня жорстких графіків відключень електроенергії.
Крім того, у ніч на 4 жовтня країна-агресорка знову вдарила по енергетичних об’єктах на Чернігівщині. Уражено кілька ключових об’єктів електропостачання, наразі тривають роботи з їхнього відновлення.