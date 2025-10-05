Часу зі світлом більше? Як змінилися графіки відключень на Чернігівщині

За його словами, мешканці області були зі світлом довше, якщо дозволяла ситуація. Аварійні відключення застосовувались і продовжують діяти у Чернігові, а також у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

"Протягом дня енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів - роблять усе можливе, щоб область була зі світлом", - наголосив Чаус.

Він зазначив, що російські окупанти протягом дня завдали понад 10 ударів по Чернігівщині. У Чернігові було вражено інфраструктурний об’єкт та заправна станція в одному з підприємств, виникла пожежа.