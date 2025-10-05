Времени со светом больше? Как изменились графики отключений на Черниговщине

По его словам, жители области были со светом дольше, если позволяла ситуация. Аварийные отключения применялись и продолжают действовать в Чернигове, а также в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.

"В течение дня энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов - делают все возможное, чтобы область была со светом", - подчеркнул Чаус.

Он отметил, что российские оккупанты в течение дня нанесли более 10 ударов по Черниговщине. В Чернигове был поражен инфраструктурный объект и заправочная станция в одном из предприятий, возник пожар.