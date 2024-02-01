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Часу більше немає: Борель на саміті ЄС закликав збільшити військову допомогу Україні

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на сьогоднішньому саміті мають збільшити військову допомогу Україні у рамках Європейського фонду миру (EPF).

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Моя пропозиція - збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Я закликаю їх [лідерів] досягти угоди якнайшвидше, тому що часу більше немає", - сказав він.

За його словами, війна Росії проти України є найбільшою загрозою для європейської безпеки. "Ми можемо і маємо робити більше для підтримки України… Якщо ми цього не зробимо, ми заплатимо вищу ціну", - додав Боррель.

Європейський фонд миру

Раніше Брюссель запропонував щорічно виділяти по 5 млрд євро протягом наступних чотирьох років для підтримки України за допомогою Європейського фонду миру. Із цих коштів Брюссель хоче допомогти країнам-членам ЄС покрити свої витрати на закупівлю та передачу Україні такого озброєння, як боєприпаси, ракети та танки.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, наполягають на розширенні EPF.

На саміті 1 лютого основним питанням буде надання Україні фінансової допомоги у 2024-2027 роках на суму 50 млрд євро. У грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на це рішення.

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