RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Времени больше нет: Боррель на саммите ЕС призвал увеличить военную помощь Украине

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем саммите должны увеличить военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мое предложение - увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Я призову их [лидеров] достичь соглашения как можно скорее, потому что времени больше нет", - сказал он.

По его словам, война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности. "Мы можем и должны делать больше для поддержки Украины… Если мы этого не сделаем, мы заплатим более высокую цену", - добавил Боррель.

Европейский фонд мира

Ранее Брюссель предложил ежегодно выделять по 5 млрд евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины при помощи Европейского фонда мира. Из этих средств Брюссель хочет помочь странам-членам ЕС покрыть свои расходы на закупку и передачу Украине такого вооружения, как боеприпасы, ракеты и танки.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, настаивают на расширении EPF.

На саммите 1 февраля основным вопросом будет предоставление Украине финансовой помощи в 2024-2027 годах на сумму 50 млрд евро. В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСаммит Украина - ЕС