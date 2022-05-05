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Из-за частых "российских гостей": в Италии начали расследовать факты дезинформации на ТВ

Фото: в Италии начали расследовать факты дезинформации на ТВ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Комиссия итальянского парламента начала расследование по фактам дезинформации на телевидении. Причиной тому стали острые дебаты в обществе по поводу частого появления российских спикеров в выпусках новостей страны во время войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, парламентский комитет по безопасности уже вызвал руководителей итальянского государственного телевидения, агентства государственной безопасности и службы связи.

"Изучается "иностранное вмешательство и деятельность по дезинформации... с особым акцентом на конфликт между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Скандальное интервью Лавровым

Итальянская общественная телерадиокомпания RAI и четыре ее основные частные каналы регулярно проводят ток-шоу с российскими журналистами, чтобы обсудить с коллегами войну, которую ведет Россия против Украины.

Спор обострился с воскресенья, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свое первое интервью с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину итальянскому каналу Rete 4 во время которого сравнил президента Владимира Зеленского с Гитлером и обвинил в антисемитизме самих евреев.

После чего, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступление Сергея Лаврова на итальянском телеканале оказалось сеансом политической агитации.

Как мир реагирует на слова Лаврова о еврейском народе можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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ИталияЛавров