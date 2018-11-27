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В Бразилии потерпел крушение самолет, есть погибшие

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 06:33
В Бразилии потерпел крушение самолет, есть погибшие
Фото: Бразилия (из открытых источников)

В результате крушения погибли 4 человека

На востоке Бразилии во время посадки потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha.

Инцидент произошел в муниципалитете Жекитаи, штат Минас-Жерайс.

Как отмечено, самолет вылетел из аэропорта Пампулха в Белу-Оризонти. На его борту находились четыре человека — два пилота, владелец воздушного судна и его супруга.

По предварительной информации, самолет упал при заходе на посадку. Причины катастрофы будут изучать специалисты Центра расследований и предотвращений авиационных происшествий.

Напомним, ранее сообщалось, что около Венеции (Италия) в результате крушения легкомоторного самолета погибли 2 человека.

Самолет Sia Marchetti Sf 260 разбился в Каорле в местности Бриан, один из погибших был летчиком-инструктором. На место происшествия прибыли пожарные, медики и военные. Причина крушения пока неизвестна.

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