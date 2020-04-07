ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Частным клиникам разрешили делать ПЦР-тесты на коронавирус

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 15:13
Частным клиникам разрешили делать ПЦР-тесты на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Клиники и лаборатории получили возможность делать ПЦР-тесты

Для борьбы с коронавирусом в Украине частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, лицензированным частным лабораториям, клиникам и другим учреждениям здравоохранения разрешили проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует начать массовое тестирование населения на коронавирус.

"Планируем (массовое тестирование, - ред.). Но мы должны оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние страны", - заявлял Ляшко.

Также сообщалось, что в Украине планируют еженедельно проводить до 80 тысяч тестирований на коронавирус. В то же время пока для этого нет необходимости.

В Кировоградской области коронавирусом заразился 21 медик  Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 7 апреля
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытестыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь