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Приватним клінікам дозволили робити ПЛР-тести на коронавірус

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 15:13
Приватним клінікам дозволили робити ПЛР-тести на коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Клініки та лабораторії отримали можливість робити ПЛР-тести

Для боротьби з коронавірусом в Україні приватним клінікам дозволили проводити ПЛР-тестування. Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, ліцензованим приватним лабораторіям, клінікам та іншим закладам охорони здоров'я дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

"Вони повинні звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби та інформувати про це регіональні установи громадського здоров'я. Це потрібно для того, щоб всі випадки потрапляли в офіційну статистику і було проведено належне епідеміологічне розслідування ", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ планує розпочати масове тестування населення на коронавірус.

"Плануємо (масове тестування, - ред.). Але ми повинні оцінювати здібності системи охорони здоров'я, лабораторної мережі та економічний стан країни", - заявив Ляшко.

Також повідомлялося, що в Україні планують щотижня проводити до 80 тисяч тестувань на коронавірус. У той же час поки для цього немає необхідності.

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