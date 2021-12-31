Частных газодобытчиков обязали продавать 20% газа на бирже

Кабинет министров обязал частные компании, добывающие газ в Украине, продавать 20% газа на бирже. Постановление будет действовать до 30 апреля 2022 года и не касается НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 30 декабря 2021 г. № 1433.
Согласно документу, газ должен продаваться на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа" для реализации ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, поставляемого производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.