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Приватних газодобувачів зобов'язали продавати 20% газу на біржі

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів зобов'язав приватні компанії, які видобувають газ в Україні, продавати 20% газу на біржі. Постанова буде діяти до 30 квітня 2022 рок та не стосується НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 30 грудня 2021 р. № 1433.

Згідно з документом, газ повинен продаватися на товарній біржі "Українська енергетична біржа" для реалізації обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів. Максимальна надбавка до 30 квітня 2022 року становитиме 24%.

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