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Частные ТЭС работают на максимуме после остановки государственных станций, - "Укрэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

По состоянию на 12:00 26 октября в сети одновременно работает 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК, общею мощностью около 4325 МВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Больше всех нагрузку несут Кураховская (5 блоков) и Запорожская (4 блока) и Бурштынская ТЭС (8 блоков) компании "ДТЭК Энерго".

Государственные ТЭС "Центрэнерго" работают минимальным составом оборудования - 3 из 23 блоков. 13 государственных энергоблоков отключены из за отсутствия топлива. Славянская ТЭС "Донбассэнерго" с 22 октября простаивает из-за нехватки угля.

Ранее в ДТЭК Энерго сообщили, что из-за холодной погоды и простоя государственных ТЭС увеличили производство электроэнергии во второй половине сентября.

Несмотря на повышенную нагрузку на станции компании, запас угля на ТЭС ДТЭК в сентябре удерживался на уровне свыше 0,5 млн тонн.

Как сообщалось, государственная компания "Центрэнерго" начала сжигать природный газ на Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля.

А 22 октября работу остановила Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова из-за нехватки угля.

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ТЭС