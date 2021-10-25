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Государственные ТЭС начали сжигать газ из-за нехватки угля, - Волынец

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 15:41
Государственные ТЭС начали сжигать газ из-за нехватки угля, - Волынец Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная компания "Центрэнерго" начала сжигать природный газ на Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

"Для экономии угля на Трипольской ТЭС "Центрэнерго" сегодня (24 октября - прим.) В течение дня сжигает дорогущий природный газ", - сообщил нардеп.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 23 октября, на Трипольской ТЭС находилось 16,9 тыс. тонн антрацитового угля (7 дней работы) и 29,3 тыс. тонн газового (13 дней работы). Дефицит угля на станции относительно графика Минэнерго составляет более 160 тыс. тонн.

Напомним, 22 октября работу остановила Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова из-за нехватки угля.

На прошлой неделе компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго" и государственные ТЭС "Центрэнерго" для недопущения их остановки. Было отгружено около около 50 тыс. тонн.

На государственных ТЭС "Центрэнерго" наиболее критическая ситуация с углем. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля.

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