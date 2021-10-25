Государственные ТЭС начали сжигать газ из-за нехватки угля, - Волынец

Государственная компания "Центрэнерго" начала сжигать природный газ на Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 23 октября, на Трипольской ТЭС находилось 16,9 тыс. тонн антрацитового угля (7 дней работы) и 29,3 тыс. тонн газового (13 дней работы). Дефицит угля на станции относительно графика Минэнерго составляет более 160 тыс. тонн.

"Для экономии угля на Трипольской ТЭС "Центрэнерго" сегодня (24 октября - прим.) В течение дня сжигает дорогущий природный газ", - сообщил нардеп.

Напомним, 22 октября работу остановила Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова из-за нехватки угля.

На прошлой неделе компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго" и государственные ТЭС "Центрэнерго" для недопущения их остановки. Было отгружено около около 50 тыс. тонн.

На государственных ТЭС "Центрэнерго" наиболее критическая ситуация с углем. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля.