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Славянская ТЭС Ефимова следом за государственными ТЭС остановлена из-за отсутствия угля

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Киев, Суббота 23 октября 2021 12:23
Славянская ТЭС Ефимова следом за государственными ТЭС остановлена из-за отсутствия угля Фото: Славянская ТЭС остановлена из-за отсутствия угля (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго", которая принадлежит народному депутату Максиму Ефимову, утром 23 октября остановила работу из-за отсутствия угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные государственной компании НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на 10:30 субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 22 октября, на Славянской ТЭС осталось запаса антрацитового угля на 2 дня работы, газового - на 7 дней.

Отставание от графика накопления на Славянской ТЭС составляло 200 тыс. т.

На предыдущей неделе компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго" для недопущения ее остановки. Было отгружено около 11 тыс. т., что позволило поддержать работу станции в течение недели.

Также ДТЭКом были организованы поставки 37,5 тыс. т угля на государственные ТЭС "Центрэнерго", на которых ситуация с углем наиболее критическая.

В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля.

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