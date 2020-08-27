ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты

Киев, Четверг 27 августа 2020 13:00
Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты
Фото: железная дорога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Конкурентный рынок железнодорожных перевозок - обязательства Украины в соглашении об Ассоциации с ЕС

Министерство инфраструктуры в рамках экспериментального проекта допустило работу частных локомотивов на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования. Частные локомотивы будут курсировать на 9 участках.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, определены следующие маршруты:

  • Стрый - Ивано-Франковск;
  • Тернополь - Шепетовка;
  • Шепетовка - Калиновка 1;
  • Староконстантинов 2 - Гречаны;
  • Староконстантинов 1 - Гречаны;
  • Староконстантинов 2 - Калиновка 1;
  • Староконстантинов 1 - Калиновка 1;
  • Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;
  • Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об Ассоциации с ЕС, в рамках которого предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге

"Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию "Укрзализныци", но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, поскольку демонополизируя рынок мы можем вызвать большую конкуренцию на нем и потерять один из самых высокодоходных направлений УЗ - грузовые перевозки", - сказал он.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Отметим, 26 августа Кабмин одобрил назначение нового главы "Укрзализныци"; руководителем компании стал Владимир Жмак.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Укрзализныцяжелезная дорога
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь