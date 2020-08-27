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Приватні локомотиви допустили до роботи на залізничні маршрути

Київ, Четвер 27 серпня 2020 13:00
Приватні локомотиви допустили до роботи на залізничні маршрути
Фото: залізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конкурентний ринок залізничних перевезень - зобов’язання України в угоді про Асоціацію з ЄС

Міністерство інфраструктури у рамках експериментального проекту допустило роботу приватних локомотивів окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування. Приватні локомотиви курсуватимуть на 9 дільницях.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За даними прес-служби, визначені наступні маршрути

  • Стрий - Івано-Франківськ;
  • Тернопіль - Шепетівка;
  • Шепетівка - Калинівка 1;
  • Старокостянтинів 2 - Гречани;
  • Старокостянтинів 1 - Гречани;
  • Старокостянтинів 2 - Калинівка 1;
  • Старокостянтинів 1 - Калинівка 1;
  • Гусятин - Ярмолинці - Гречани;
  • Кам’янець-Подільський - Гуменці - Балин - Дунаївці - Ярмолинці - Гречани.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, створення конкурентного ринку залізничних перевезень - одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці

"Наша головна мета - ліквідувати дефіцит тяги та монополію "Укрзалізниці", але при цьому зберегти баланс між тим, щоб захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника. Це має бути акуратний і продуманий перехід, адже демонополізуючи ринок ми можемо спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із найприбутковіших напрямів УЗ - вантажні перевезення", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що уряд має підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці", в тому числі для лібералізації ринку локомотивної тяги і підвищення прозорості компанії.

Нагадаємо, 26 серпня Кабмін схвалив призначення нового голови "Укрзалізниці"; керівником компанії став Володимир Жмак.

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