Частково зруйновано будинок, люди під завалами: які наслідки удару по Києву

Російські окупанти атакували Київ ударними дронами та балістикою. В одному з районів пошкоджено житловий будинок, люди опинилися під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
У Голосіївському районі відомо про:
У Шевченківському районі через удар росіян:
Водночас у Святошинському районі:
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ.
Станом на зараз відомо, що через удар по столиці постраждала 41 людина. Серед поранених є діти.
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