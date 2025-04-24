Частково зруйновано будинок, люди під завалами: які наслідки удару по Києву

Удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ.

Станом на зараз відомо, що через удар по столиці постраждала 41 людина. Серед поранених є діти.

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