Частично разрушен дом, люди под завалами: каковы последствия удара по Киеву

Российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами и баллистикой. В одном из районов поврежден жилой дом, люди оказались под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
В Голосеевском районе известно о:
В Шевченковском районе из-за удара россиян:
В то же время в Святошинском районе:
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев.
По состоянию на сейчас известно, что из-за удара по столице пострадал 41 человек. Среди раненных есть дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.