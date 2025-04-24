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Частично разрушен дом, люди под завалами: каковы последствия удара по Киеву

Иллюстративное фото: в Киеве поврежден жилой дом из-за удара России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами и баллистикой. В одном из районов поврежден жилой дом, люди оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Голосеевский район

В Голосеевском районе известно о: 

  • возгорании автомобилей во дворе жилого дома.
  • пожаре в гаражном кооперативе.
  • падении обломков на территории нежилой застройки.
  • возгорании на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.

Шевченковский район

В Шевченковском районе из-за удара россиян: 

  • обломки дрона упали на открытой территории. Без возгорания.
  • загорелись гаражи.
  • начался пожар на территории нежилой застройки.

Святошинский район

В то же время в Святошинском районе:

  • возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно о людях под завалами. Проводятся спасательные работы.
  • возгорание автомобилей во дворе жилого дома.
  • пожар на территории нежилой застройки
  • разрушение на территории гаражного кооператива.
  • возгорание в здании.
  • пожар и частичное разрушение одноэтажного жилого дома.
  • возгорание на территории нежилого помещения. Устранено.

Удар по Киеву

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев.

По состоянию на сейчас известно, что из-за удара по столице пострадал 41 человек. Среди раненных есть дети.

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