Частковий експорт газу відкрили в обсягах, менших за один зимовий день споживання, - експерт

Що цьому передувало

Як повідомило Міністерство енергетики у себе на сайті, експорт здійснюватиметься лише з 1 березня до 30 листопада календарного року.

У період з 1 грудня до 28 лютого експорт природного газу не здійснюватиметься. Міненерго зазначає, що кошти від експорту компаніями спрямовуватимуться на захист підприємств газовидобувної галузі від російських атак та зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби. Цільовий показник у 14,6 млрд куб. м був досягнутий ще наприкінці літа. Через падіння споживання промисловими споживачами в Україні виник великий профіцит газу.