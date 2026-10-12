Частичный экспорт газа открыли в объемах меньше одного зимнего дня потребления, - эксперт

Что этому предшествовало

Как сообщило Министерство энергетики у себя на сайте, экспорт будет осуществляться только с 1 марта по 30 ноября календарного года.

В период с 1 декабря по 28 февраля экспорт природного газа не будет осуществляться. Минэнерго отмечает, что средства от экспорта компаниями будут направляться на защиту предприятий газодобывающей отрасли от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, запасы газа в подземных хранилищах Украины значительно превышают необходимые потребности. Целевой показатель в 14,6 млрд. куб. м был достигнут еще в конце лета. Из-за падения потребления промышленными потребителями в Украине возник большой профицит газа.