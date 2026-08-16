Частковий експорт газу має працювати. Експерт вказав на важливий нюанс

"На нашу думку, саме контрольований і чітко регламентований механізм експорту є компромісним рішенням між потребами енергетичної безпеки держави та необхідністю підтримати розвиток газовидобувної галузі", - зазначив він.

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За словами Щелкунова, експортувати пропонується лише обмежену частину фактичного видобутку - ресурс, на який зараз немає достатнього попиту всередині країни.

Отримані кошти газовидобувники зможуть спрямувати на:

ремонт пошкоджених об'єктів;

закупівлю обладнання;

геологорозвідку;

буріння нових свердловин.

Таким чином, частковий експорт може стати джерелом фінансування відновлення галузі без додаткових витрат із бюджету.

"При цьому пріоритет внутрішнього ринку має залишатися безумовним. Якщо існує реальний механізм постійного моніторингу балансу газу та оперативного коригування експортних обсягів, то такий інструмент може працювати ефективно й без загрози для проходження опалювального сезону", - наголосив Щелкунов.

Він додав, що запропонований механізм передбачає одразу кілька запобіжників: експортний ліміт переглядатимуть щомісяця залежно від видобутку, запасів та стану інфраструктури, газ продаватимуть через біржу, а невикористані квоти не можна буде накопичувати.

На думку Щелкунова, ключова страховка - можливість негайно перекрити експорт, якщо ситуація погіршиться.

"І нарешті, право держави негайно призупинити експорт у разі виникнення загроз енергетичній безпеці є ключовою гарантією захисту внутрішнього ринку", - підкреслив президент ICC Ukraine.