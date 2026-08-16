Частичный экспорт газа должен работать. Эксперт указал на важный нюанс

Контролируемый экспорт ограниченной части украинского газа может дать добывателям средства на восстановление после российских атак и новые скважины, не создавая угроз для внутреннего рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ICC Ukraine Владимира Щелкунова.
"По нашему мнению, именно контролируемый и четко регламентированный механизм экспорта - компромиссное решение между потребностями энергетической безопасности государства и необходимостью поддержать развитие газодобывающей отрасли", - отметил он.
По словам Щелкунова, экспортировать предлагается лишь ограниченную часть фактической добычи - ресурс, на который сейчас нет достаточного спроса внутри страны.
Вырученные средства газодобытчики смогут направить на:
Таким образом, частичный экспорт может стать источником финансирования обновления отрасли без дополнительных расходов из бюджета.
"При этом приоритет внутреннего рынка должен оставаться безусловным. Если существует реальный механизм постоянного мониторинга баланса газа и оперативной корректировки экспортных объемов, такой инструмент может работать эффективно и без угрозы для прохождения отопительного сезона", - подчеркнул Щелкунов.
Он добавил, что предложенный механизм предусматривает сразу несколько предохранителей: экспортный лимит будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от добычи, запасов и состояния инфраструктуры, газ будет продаваться через биржу, а неиспользованные квоты нельзя будет накапливать.
По мнению Щелкунова, ключевая страховка - возможность немедленно перекрыть экспорт, если ситуация ухудшится.
"И, наконец, право государства немедленно приостановить экспорт в случае возникновения угроз энергетической безопасности является ключевой гарантией защиты внутреннего рынка", - подчеркнул президент ICC Ukraine.
Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа – более чем на 40% больше, чем в прошлом.
Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.
Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп заявлял, что государство может устанавливать допустимый объем экспорта в неделю, декаду или половину месяца, а затем пересматривать решение после оценки реального баланса.