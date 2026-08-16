Частичный экспорт газа должен работать. Эксперт указал на важный нюанс

"По нашему мнению, именно контролируемый и четко регламентированный механизм экспорта - компромиссное решение между потребностями энергетической безопасности государства и необходимостью поддержать развитие газодобывающей отрасли", - отметил он.

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По словам Щелкунова, экспортировать предлагается лишь ограниченную часть фактической добычи - ресурс, на который сейчас нет достаточного спроса внутри страны.

Вырученные средства газодобытчики смогут направить на:

ремонт поврежденных объектов,

закупку оборудования;

геологоразведку;

бурение новых скважин.

Таким образом, частичный экспорт может стать источником финансирования обновления отрасли без дополнительных расходов из бюджета.

"При этом приоритет внутреннего рынка должен оставаться безусловным. Если существует реальный механизм постоянного мониторинга баланса газа и оперативной корректировки экспортных объемов, такой инструмент может работать эффективно и без угрозы для прохождения отопительного сезона", - подчеркнул Щелкунов.

Он добавил, что предложенный механизм предусматривает сразу несколько предохранителей: экспортный лимит будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от добычи, запасов и состояния инфраструктуры, газ будет продаваться через биржу, а неиспользованные квоты нельзя будет накапливать.

По мнению Щелкунова, ключевая страховка - возможность немедленно перекрыть экспорт, если ситуация ухудшится.

"И, наконец, право государства немедленно приостановить экспорт в случае возникновения угроз энергетической безопасности является ключевой гарантией защиты внутреннего рынка", - подчеркнул президент ICC Ukraine.