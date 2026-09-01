Частка водіїв віком 60+ в Україні зросла на 22%: інтерв'ю з Uklon

Головне: Зміна портрета водія : Частка драйверів віком 60+ зросла на 22%, а кількість жінок-водійок збільшилася до 4%.

: Частка драйверів віком 60+ зросла на 22%, а кількість жінок-водійок збільшилася до 4%. Доходи та пальне : Потенційний місячний заробіток при повній зайнятості сягає 70 000 грн, а знижки на пальне в шістьох мережах АЗС досягають -9 грн/л.

: Потенційний місячний заробіток при повній зайнятості сягає 70 000 грн, а знижки на пальне в шістьох мережах АЗС досягають -9 грн/л. Податкова реформа : Законопроєкт № 15111-д (стандарт DAC7) готує платформу до ролі податкового агента для автоматичного адміністрування виплат.

: Законопроєкт № 15111-д (стандарт DAC7) готує платформу до ролі податкового агента для автоматичного адміністрування виплат. Підтримка автопарків : Співпраця з понад 1 000 партнерських автопарків та доступ до пільгового лізингу від OTP Bank і ULF.

: Співпраця з понад 1 000 партнерських автопарків та доступ до пільгового лізингу від OTP Bank і ULF. Комендантська година : Поїздки у нічний час становлять трохи більше 1% і виконуються за спецперепустками переважно до вокзалів та лікарень.

: Поїздки у нічний час становлять трохи більше 1% і виконуються за спецперепустками переважно до вокзалів та лікарень. Інтеграція з Kyivstar: Запуск "Суперсили" в додатку My Kyivstar, нульовий мобільний трафік для користувачів та спільні крос-продукти.

Старіння структури драйверів

– Як мобілізація вплинула на кількість чоловіків-водіїв на платформі та чи фіксуєте ви тенденцію до збільшення кількості жінок за кермом?

– Важливо розуміти, що Uklon – це платформа, користувачами якої однаковою мірою є як райдери, так і драйвери. Всі водії є нашими незалежними партнерами та самостійно вирішують, коли та як здійснювати поїздки. А на це, своєю чергою, впливає велика кількість факторів: від погоди чи обстрілу напередодні до сезонності.

Тож ми не можемо сказати, що мобілізація вплинула на кількість чоловіків-водіїв на платформі, адже ми рік до року фіксуємо ріст кількості активних водіїв-партнерів сервісу.

У великих містах це значною мірою пояснюється внутрішньою міграцією: як людей зі східних та південних областей до північно-західних регіонів, так і трендом на міграцію з малих населених пунктів або міст-сателітів у великі міста.

Крім того, для багатьох людей, що переїжджають в межах країни, співпраця з такими платформами як Uklon виконує місію амортизації безробіття і стає швидким джерелом основного або додаткового доходу на новому місці.

Фото: в Uklon фіксують старіння структури драйверів (інфографіка РБК-Україна)

Водночас ми бачимо зміни у розподілі вікової структури драйверів у бік старшого віку. Так, за останній рік середній вік водіїв зріс на 6 місяців, а порівняно з листопадом 2025 року частка водіїв-партнерів сервісу у віці 60+ в Україні зросла на 22%. На це впливає як загальний попит на роботу серед людей старшого покоління, так і зміна структури ринку після вересня 2025 року, коли відкрили кордони для виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Паралельно ми бачимо потенціал у залученні до платформи жінок-водійок. Ще два роки тому частка жінок-партнерок у сервісі становила лише 0,5%, а сьогодні ця цифра зросла до близько 4%.

Ми активно працюємо над тим, аби жінок-водійок на платформі ставало все більше: пропонуємо підвищений бонус в реферальній програмі, разом з партнерами створюємо ціннісні пропозиції у програмі лояльності DriverUp та запроваджуємо знижені комісійні програми для активних водійок.

Крім того, ще у березні 2025 року ми запустили клас "Жіночий". Це відповідь на запит сучасного суспільства: новий рівень комфорту, де жінки-водійки та жінки-пасажирки рухаються на одній хвилі. Наразі клас "Жіночий" доступний у 4 містах України, і для наших водійок-партнерок це ще одна можливість додаткового заробітку та налаштування замовлень під себе.

– Які базові умови роботи в Uklon? Чи обов'язково водію мати власне авто, чи компанія або партнери пропонують варіанти оренди/автопарку?

– При співпраці з Uklon водії-партнери самостійно вирішують, коли та скільки замовлень виконувати. Є партнери, для яких бути водієм – це їхня основна професія. Вони постійно співпрацюють з сервісом, і наше нещодавнє дослідження показало, що значна частина з них навіть вважає себе співробітниками Uklon (хоча такими не є). Ми ставимось до цього як до показника сили бренду, адже вони охоче асоціюють себе із сервісом.

Друга категорія – люди, для яких співпраця з Uklon є додатковим джерелом заробітку. Це можуть бути власники малого бізнесу або люди із частковою зайнятістю. Але також є водії, які здійснюють не більше 20-30 поїздок на місяць.

Вони переважно ставляться до співпраці з платформою не як до джерела заробітку, а як до способу зробити власну поїздку трохи дешевшою. Ми однаково зацікавлені у співпраці з усіма когортами драйверів, адже кожна з них має свої патерни поведінки, мотивацію, ключові стимули.

Водночас мати власне авто для співпраці з Uklon не обов’язково. Ми співпрацюємо із понад 1000 партнерських автопарків, частина з яких пропонує авто в оренду. Аби розпочати співпрацю з сервісом через автопарк, його можна знайти самостійно або на нашому сайті.

Більше того, ми не просто залучаємо автопарки, а й активно підтримуємо їхній розвиток та оновлення авто за допомогою пільгового лізингу. Нещодавно ми підписали Меморандум про співпрацю з OTP Bank, OTP Leasing та ULF, що відкрило автопаркам і водіям-партнерам доступ до спеціальних умов кредитування та лізингу. Це дозволяє їм вигідно оновлювати або масштабувати свій автопарк – за понад місяць від запуску цією програмою вже скористалися та знаходяться на різних етапах проєкту майже 100 учасників.

Рівень доходів та податкові зміни

– Скільки в середньому заробляють водії в Uklon? Чи є співпраця офіційною, і як вирішується питання сплати податків - це зона відповідальності самого водія чи платформи?

– Заробіток водіїв-партнерів сервісу напряму залежить від їхньої залученості та кількості виконаних замовлень. Якщо порівнювати з повною зайнятістю (40 годин на тиждень), ми оцінюємо потенційний місячний дохід на рівні 70 000 гривень.

Фото: в Uklon розповіли, скільки заробляють водії (інфографіка РБК-Україна)

Водночас наша стратегічна візія – це побудова екосистеми. Для користувачів це про можливість закривати найрізноманітніші щоденні потреби в одному застосунку (від поїздок і міжміського сполучення до доставки чи додаткових сервісів), а для партнерів – про свободу обирати найзручніший формат залученості та заробітку, зокрема, бути водієм, кур'єром або поєднувати ці ролі.

Ми постійно шукаємо шляхи підвищення доходу наших партнерів. Зокрема, зараз тестуємо "бандлування поїздок", коли водій за схожим маршрутом може одночасно виконати і поїздку з пасажиром, і доставку, отримавши більше за той самий час. До цього додаються програма лояльності зі знижками на актуальні товари та сервіси – наприклад, пальне та автомийки, а також додаткові бонуси за досягнення таргетів по поїздкам чи брендування авто.

Щодо форматів співпраці із сервісом, наразі їх два – ФОП або фізична особа. ФОП зручніший для тих, хто здійснює замовлення на регулярній основі та для кого це є основним джерелом заробітку. В той же час для водіїв, які здійснюють 5-10-20 поїздок на місяць відкриття ФОП є економічно недоцільним. В обох випадках відповідальність за адміністрування своїх податків, ведення звітності, податкової декларації лежить на самих водіях-партнерах сервісу.

Проте ринок чекає на суттєві зміни. Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15111-д, який наразі очікує підпис президента. Згідно з ним, такі цифрові платформи, як Uklon, стануть податковими агентами та будуть адмініструвати податки за користувачів платформ – у нашому випадку, водіїв-партнерів та кур’єрів сервісу.

Для України це логічний крок у межах євроінтеграції, адже в ЄС подібні стандарти прозорості ринку продиктовані Директивою DAC7. Єдина відмінність української моделі в тому, що адміністрування залишається на платформах, а не на користувачах. Тобто нововведення не вимагатиме жодних додаткових кроків з боку партнерів сервісу.

Ми віримо, що прийняття нових норм стане позитивним для усіх сторін. Держава отримає детінізацію та стабільні надходження до бюджету, бізнес – прозорі й однакові для всіх правила гри, а сотні тисяч користувачів – простий та зрозумілий механізм сплати податків.

Тарифи та правила

– Чому водії іноді скасовують замовлення вже після того, як погодилися на поїздку й пасажир чекає на авто? Як компанія бореться з цією проблемою і які санкції передбачені для порушників?

– Зазвичай скасування замовлення з боку водія відбувається з трьох основних причин.

Перша – це обставини з боку райдера: наприклад, виклик авто з дитиною без дитячого крісла або з твариною без попередження, завеликий багаж або коли райдер просто не виходить на зв’язок.

Друга – технічні та дорожні форс-мажори, такі як збої в роботі геолокації, перекриття доріг чи раптова поломка автомобіля.

І третя – помилки самого водія, наприклад, коли замовлення було прийняте випадково.

Аби подібні ситуації траплялися рідше, в Uklon застосовується низка інструментів. Ми автоматично перевіряємо причини скасувань – звіряємо GPS-дані, наявність заторів чи повітряних тривог, а в складніших випадках залучаємо службу підтримки для уточнення обставин з обома сторонами.

Крім того, діє регламентований час очікування: як райдер, так і драйвер не може безкарно скасувати замовлення через відсутність іншого, поки не прочекає встановлений час і не спробує з ним зв'язатися.

Для водіїв-партнерів, які скасовують замовлення без поважної причини або з власної вини, передбачені санкції: зниження внутрішнього рейтингу водія, який впливає на пріоритет в отриманні нових замовлень, та прогресивні фінансові списання.

Водночас, якщо скасування сталося через порушення з боку пасажира, драйверу нараховується компенсація.

– Як саме формується тариф і від чого залежить його зростання у дні пікового навантаження, під час негоди чи повітряних тривог?

– Uklon – це платформа, яка поєднує райдерів та драйверів. Задача сервісу – запропонувати таку вартість поїздки, яку готовий буде заплатити користувач та на яку погодиться водій-партнер. Для цього, як складова визначення вартості замовлення, застосовується динамічне ціноутворення.

Завдання алгоритму – пошук балансу між попитом та пропозицією: якщо в конкретному мікрорайоні в години пік чи під час негоди замовлень стає значно більше, ніж вільних водіїв поруч, система коригує вартість. Це робиться для того, щоб мотивувати водіїв-партнерів виконувати поїздки саме там, де на них найбільше чекають, і балансувати ринок у режимі реального часу.

На баланс попиту та пропозиції можуть впливати різні фактори: наприклад, час доби, погодні умови, ситуація з громадським транспортом, дорожні роботи, збої або пікові навантаження (наприклад, після тимчасового припинення роботи метро) тощо.

З початку повномасштабної війни до цього переліку додалися нові чинники, що можуть впливати на дисбаланс попиту і пропозиції – обстріли, проблеми зі зв’язком, комендантська година.

– Яку частку у формуванні кінцевої вартості поїздки займає комісія платформи, і чи змінювалася вона протягом останнього року?

– Комісія платформи дуже різниться від міста до міста і ми її постійно відслідковуємо, щоб вона була конкурентною та відповідала ринковим умовам. З актуальними комісіями сервісу завжди можна ознайомитись на сайті.

– Наскільки ціни на паливо впливають на кінцевий тариф? Хто покриває витрати на пальне та обслуговування авто – виключно водій чи є компенсації від платформи?

– Звісно, ціни на пальне та загальна вартість обслуговування автомобіля є важливими факторами, які впливають на кінцев. Ми в Uklon постійно аналізуємо ринкову й економічну ситуацію, щоб гнучко реагувати на будь-які зміни. Для нас важливо контролювати дохід водіїв-партнерів: ми прагнемо, щоб він постійно зростав, і дійсно бачимо його позитивну динаміку порівняно з минулим роком.

Оскільки всі водії є незалежними партнерами, витрати на пальне та ТО вони покривають самостійно, але Uklon допомагає суттєво зменшити цей чек через програму лояльності DriverUp.

Зокрема, ми постійно працюємо над підтримкою та розширенням вигідних паливних пропозицій, і зараз водії-партнери сервісу мають доступ до знижок у 6 великих мережах АЗС – це OKKO, Ukrnafta, WOG, BVS, Socar та KLO. Залежно від залученості драйвера, знижка може сягати до -9 грн/л.

Ми бачимо колосальний попит на цю підтримку: порівняно з серпнем 2025 року кількість водіїв-партнерів сервісу, які користуються паливними знижками, зросла втричі. На це вплинула як наша робота з розширення партнерів, так і паливна криза березня 2026 року. Загалом уже понад 60% активних учасників нашої програми лояльності системно заощаджують на пальному завдяки цим знижкам.

– Чи є Uklon пет-френдлі сервісом? Як компанія реагує на скарги пасажирів, яким водії відмовляють у поїздці попри наявність відповідної позначки про перевезення тварин?

– Ми прагнемо покривати якомога більше запитів наших користувачів щодо сервісу і щоразу знаходити найбільш вдалий метч між драйвером та райдером. Тому однією зі стратегічних цілей у розвитку райдхейлінгу для нас є робота над покращенням та популяризацією додаткових сервісів – це і перевезення тварин, і поїздки з дітьми, які потребують автокрісел, і, наприклад, сезонна послуга "Лижне спорядження" в Буковелі.

Водночас ми розуміємо, що не кожен водій готовий перевозити тварин, має дитяче крісло чи порожній багажник для габаритних речей – і ми не змушуємо їх це робити. Наша мета – технологічно створити умови, за яких індивідуальні потреби райдера та можливості чи готовність драйвера повністю збігаються, а невідповідні варіанти просто не перетинаються.

Наприклад, коли райдер створює замовлення до вокзалу чи аеропорту, застосунок автоматично пропонує обрати додатковий багаж, оскільки за замовчуванням у водія-партнера може не бути місця для громіздких речей.

Так само, якщо райдер раніше вже їздив із тваринкою (в одній із трьох останніх поїздок), застосунок запропонує додати послугу "Везу тварину". Ми прагнемо не пропускати такі деталі, аби не виникало конфліктів, скасувань та потреби шукати інше авто.

Тому, коли користувач пише в коментарі про тварину чи багаж, наш штучний інтелект у режимі реального часу аналізує текст і пропонує додати відповідну послугу. А якщо райдер уже раз додав опис тваринки, він автоматично підтягнеться для наступної поїздки із відповідною додатковою послугою. Тобто на рівні застосунку працюють різні механізми, аби поїздка вдалася, а всі її учасники були завчасно попереджені.

Крім того, користувач може прямо у своєму профілі позначити, що має дитину чи тварину, якщо регулярно з ними їздить. І таких райдерів у нас досить багато – вже по 28% у кожній категорії.

Робота в комендантську годину

– Чи є реальний попит на поїздки в комендантську годину і як влаштована робота сервісу в цей час (ураховуючи наявність спеціальних перепусток у водіїв)?

– Наша аналітика показує, що нічні поїздки часто є не примхою, а необхідністю, адже значна частка поїздок у цей період здійснюється з та до залізничних та автобусних вокзалів, а також медичних закладів, аптек та ветеринарних клінік.

Водночас у порівнянні із першим місяцем відновлення роботи, ми відзначаємо збільшення частки поїздок до та від метро у комендантську годину, що може бути пов’язано із поїздками до укриттів в метро під час обстрілів.

Станом на зараз лише трохи більше 1% усіх поїздок з Uklon здійснюється під час комендантської години.

З технічного боку, застосунки Uklon продовжують працюють цілодобово у 26 містах України. Водіям-партнерам сервісу для роботи під час комендантської години необхідно мати спеціальні перепустки. Проте умови можуть змінюватися за рішенням місцевих обласних військових адміністрацій. Водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть виконувати замовлення та допомагати мешканцям діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів і вокзалів.

Водночас поліція продовжує патрулювання вулиць, щоб підтримувати громадський порядок і за потреби надавати допомогу громадянам. Тож всі громадяни, які перебувають на вулиці або користуються сервісом під час комендантської години, мають бути готовими пояснити, куди та з якою метою прямують.

Географія замовлень

– Як за останній рік змінилася географія замовлень всередині країни? Які міста, окрім Києва, генерують найбільший виторг, а де утримувати баланс "пасажир-водій" найважче через безпекову ситуацію?



– Стабільно всі роки повномасштабної війни, окрім найбільших міст-мільйонників, збільшується попит на поїздки в містах заходу України. Наприклад, ми бачимо наскільки частіше стали замовляти поїздки в Ужгороді та інших містах регіону.

Фото: в Uklon розповіли про географію замовлень (інфографіка РБК-Україна)

Крім цього, спостерігаємо стабільний ріст туристичної активності в країні рік до року – як українців, так і іноземних гостей. Зокрема, вже третій рік поспіль в літній сезон (червень-серпень) маємо ріст закордонних клієнтів та замовлень від них.

Щоб підтримати цей надихаючий тренд, цього року, ми зробили кампанію "Одесорух" – прямо в застосунку запустили безкоштовний аудіогід Одесою, де розповідали райдеру під час поїздки про історію міста, рекомендували точки для відвідування та багато іншого.

Звісно, з точки зору утримування балансу райдер-драйвер, один з надскладних міст – це моє рідне місто Херсон, особливо останнім роком. Це повʼязано з безпековою ситуацією.

Інтеграція з Kyivstar

– Що принципово змінилося в роботі та стратегії Uklon після того, як сервіс увійшов до складу Kyivstar Group?

– Приєднання до Kyivstar Group стало для нас стратегічним кроком, який відкрив шлях до трансформації компанії та побудови повноцінної екосистеми. Наразі нашим ключовим фокусом є пошук синергії між бізнесами, щоб створювати для клієнта унікальну цінність, яку неможливо отримати в межах одного сервісу.

Конкретні переваги, які вже отримують наші користувачі:

"Суперсила" – це присутність сервісу Uklon безпосередньо у застосунку My Kyivstar. Це рішення вже працює в тестовому режимі у чотирьохмістах, і ми чекаємо на перші результати та готуємось до масштабування

Доступність застосунку Uklon без сплати за трафік для абонентів Київстар.

Спільні пропозиції: ми формуємо крос-продуктові офери – від спеціальних умов у програмах лояльності та доступу до "Київстар ТБ" до тарифних планів для наших водіїв-партнерів за 199 грн.

Ці зміни торкнулися і нашої організаційної структури. Аби забезпечити масштабування, ми перейшли до платформенної моделі: виділили окремі бізнес-юніти (Ride Hailing, Delivery, Ads) та платформи (Legal, Finance, HR тощо).

Наша мета – зробити так, щоб користувачі отримували максимум переваг від усієї екосистеми, комбінуючи наші продукти. Ми продовжуємо шукати нові точки дотику між райдхейлінгом та іншими бізнесами, щоб створювати додаткову цінність для кожного користувача.

– Чому Uklon ухвалив рішення придбати оператора електросамокатів e-Wings? Які синергетичні ефекти ви очікуєте від цієї угоди та якими є подальші плани розвитку цього напряму в екосистемі?

– В контексті райдхейлінгу, мікромобільність – це ще одна додаткова цінність для наших користувачів та можливість закривати якомога більше їх потреб.

Ми знаємо, що Uklon – це partner-in-life, який поруч з тобою у всіх твоїх можливих життєвих ситуаціях. Крім того, ми зацікавлені у розвитку міст, в їх безбар'єрності, щоб людина мала можливість сама обрати свій рух та спосіб руху – чи то поїздка на авто для комфорту, чи швидке пересування на коротку відстань, щоб закрити "останню милю" і уникнути заторів. Саме тому ми також маємо жіночий клас, йдемо в мікромобільність, маємо клас "Інклюзивний" тощо.

Ми системно забезпечуємо логістичну підтримку фондам, патронатним службам. І нашу команду щоразу розчулюють й водночас надихають повідомлення від партнерів, в яких вони розповідають, що завдяки отриманим поїздкам захисники та захисниці, які нещодавно повернулися з полону, змогли добратися додому.

У 2023 році у нас зʼявився клас "Інклюзивний" – спеціальні авто, які обладнані рампою, підйомником для людей на кріслах колісних. Наразі клас представлений у Львові, Києві та їх передмісті.

Бачимо, що окрім шаленого запиту, суспільство та влада підтримує цей продукт – від Львівської міської ради діє програма компенсації для користувачів, організатори подій готові виділяти зони для посадки-висадки своїх гостей і багато інших прикладів.

Наприклад, на Atlas Festival клас "Інклюзивний" не тільки став офіційним партнером з доступності, але й спільно з фестивалем та Enter Dj створив Veterans Soundsystem. Це був спеціальний музичний простір, де свої діджей-сети грали ветерани та ветеранки, чинні військовослужбовці. Ми дуже вболіваємо за цей клас і докладаємо зусиль для його масштабування.