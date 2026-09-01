Доля водителей в возрасте 60+ в Украине выросла на 22%: интервью с Uklon

Главное: Изменение портрета водителя : Доля драйверов в возрасте 60+ выросла на 22%, а количество женщин-водителей увеличилось до 4%.

: Доля драйверов в возрасте 60+ выросла на 22%, а количество женщин-водителей увеличилось до 4%. Доходы и топливо : Потенциальный месячный заработок при полной занятости достигает 70 000 грн, а скидки на топливо в шести сетях АЗС достигают -9 грн/л.

: Потенциальный месячный заработок при полной занятости достигает 70 000 грн, а скидки на топливо в шести сетях АЗС достигают -9 грн/л. Налоговая реформа : Законопроект № 15111-д (стандарт DAC7) готовит платформу к роли налогового агента для автоматического администрирования выплат.

: Законопроект № 15111-д (стандарт DAC7) готовит платформу к роли налогового агента для автоматического администрирования выплат. Поддержка автопарков : Сотрудничество с более чем 1 000 партнерских автопарков и доступ к льготному лизингу от OTP Bank и ULF.

: Сотрудничество с более чем 1 000 партнерских автопарков и доступ к льготному лизингу от OTP Bank и ULF. Комендантский час : Поездки в ночное время составляют чуть более 1% и выполняются по спецпропускам преимущественно к вокзалам и больницам.

: Поездки в ночное время составляют чуть более 1% и выполняются по спецпропускам преимущественно к вокзалам и больницам. Интеграция с Kyivstar: Запуск "Суперсилы" в приложении My Kyivstar, нулевой мобильный трафик для пользователей и совместные кросс-продукты.

Старение структуры драйверов

– Как мобилизация повлияла на количество мужчин-водителей на платформе и фиксируете ли вы тенденцию к увеличению количества женщин за рулем?

– Важно понимать, что Uklon – это платформа, пользователями которой в равной степени являются как райдеры, так и драйверы. Все водители – наши независимые партнеры и самостоятельно решают, когда и как совершать поездки. А на это, в свою очередь, влияет множество факторов: от погоды или обстрелов накануне до сезонности.

Поэтому мы не можем сказать, что мобилизация повлияла на количество мужчин-водителей на платформе, ведь мы год к году фиксируем рост количества активных водителей-партнеров сервиса.

В крупных городах это во многом объясняется внутренней миграцией: как людей из восточных и южных областей в северо-западные регионы, так и трендом на миграцию из малых населенных пунктов или городов-сателлитов в большие города.

Кроме того, для многих людей, переезжающих в пределах страны, сотрудничество с такими платформами, как Uklon, выполняет миссию амортизации безработицы и становится быстрым источником основного или дополнительного дохода на новом месте.

Фото: в Uklon фиксируют старение структуры драйверов (инфографика РБК-Украина)

В то же время мы видим изменения в распределении возрастной структуры драйверов в сторону старшего возраста. Так, за последний год средний возраст водителей вырос на 6 месяцев, а по сравнению с ноябрем 2025 года доля водителей-партнеров сервиса в возрасте 60+ в Украине выросла на 22%. На это влияет как общий спрос на работу среди людей старшего поколения, так и изменение структуры рынка после сентября 2025 года, когда открыли границы для выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Параллельно мы видим потенциал в привлечении к платформе женщин-водителей. Еще два года назад доля женщин-партнеров в сервисе составляла всего 0,5%, а сегодня эта цифра выросла примерно до 4%.

Мы активно работаем над тем, чтобы женщин-водителей на платформе становилось все больше: предлагаем повышенный бонус в реферальной программе, вместе с партнерами создаем ценностные предложения в программе лояльности DriverUp и внедряем программы со сниженной комиссией для активных женщин-водителей.

Кроме того, еще в марте 2025 года мы запустили класс "Женский". Это ответ на запрос современного общества: новый уровень комфорта, где женщины-водители и женщины-пассажиры находятся на одной волне. Сейчас класс "Женский" доступен в 4 городах Украины, и для наших водителей-партнеров это еще одна возможность дополнительного заработка и настройки заказов под себя.

– Каковы базовые условия работы в Uklon? Обязательно ли водителю иметь собственное авто, или компания/партнеры предлагают варианты аренды/автопарка?

– При сотрудничестве с Uklon водители-партнеры самостоятельно решают, когда и сколько заказов выполнять. Есть партнеры, для которых быть водителем – основная профессия. Они постоянно сотрудничают с сервисом, и наше недавнее исследование показало, что значительная часть из них даже считает себя сотрудниками Uklon (хотя таковыми не являются). Мы относимся к этому как к показателю силы бренда, ведь они охотно ассоциируют себя с сервисом.

Вторая категория – люди, для которых сотрудничество с Uklon является дополнительным источником заработка. Это могут быть владельцы малого бизнеса или люди с частичной занятостью. Но также есть водители, совершающие не более 20-30 поездок в месяц.

Они преимущественно относятся к сотрудничеству с платформой не как к источнику заработка, а как к способу сделать собственную поездку немного дешевле. Мы одинаково заинтересованы в сотрудничестве со всеми когортами драйверов, ведь у каждой из них свои паттерны поведения, мотивация, ключевые стимулы.

В то же время иметь собственное авто для сотрудничества с Uklon не обязательно. Мы сотрудничаем с более чем 1000 партнерских автопарков, часть из которых предлагает авто в аренду. Чтобы начать сотрудничество с сервисом через автопарк, его можно найти самостоятельно или на нашем сайте.

Более того, мы не просто привлекаем автопарки, но и активно поддерживаем их развитие и обновление авто с помощью льготного лизинга. Недавно мы подписали Меморандум о сотрудничестве с OTP Bank, OTP Leasing и ULF, что открыло автопаркам и водителям-партнерам доступ к специальным условиям кредитования и лизинга. Это позволяет им выгодно обновлять или масштабировать свой автопарк – за месяц с лишним с момента запуска этой программой уже воспользовались и находятся на разных этапах проекта почти 100 участников.

Уровень доходов и налоговые изменения

– Сколько в среднем зарабатывают водители в Uklon? Является ли сотрудничество официальным, и как решается вопрос уплаты налогов – это зона ответственности самого водителя или платформы?

– Заработок водителей-партнеров сервиса напрямую зависит от их вовлеченности и количества выполненных заказов. Если сравнивать с полной занятостью (40 часов в неделю), мы оцениваем потенциальный месячный доход на уровне 70 000 гривен.

Фото: в Uklon рассказали, сколько зарабатывают водители (инфографика РБК-Украина)

В то же время наша стратегическая визия – это построение экосистемы. Для пользователей это о возможности закрывать самые разные ежедневные потребности в одном приложении (от поездок и межгородского сообщения до доставки или дополнительных сервисов), а для партнеров – о свободе выбирать наиболее удобный формат вовлеченности и заработка, в частности, быть водителем, курьером или совмещать эти роли.

Мы постоянно ищем пути повышения дохода наших партнеров. В частности, сейчас тестируем "бандлинг поездок", когда водитель по похожему маршруту может одновременно выполнить и поездку с пассажиром, и доставку, получив больше за то же время. К этому добавляются программа лояльности со скидками на актуальные товары и сервисы – например, топливо и автомойки, а также дополнительные бонусы за достижение таргетов по поездкам или брендирование авто.

Что касается форматов сотрудничества с сервисом, на данный момент их два – ФОП (ФЛП) или физическое лицо. ФОП удобнее для тех, кто выполняет заказы на регулярной основе и для кого это является основным источником заработка. В то же время для водителей, совершающих 5-10-20 поездок в месяц, открытие ФОП экономически нецелесообразно. В обоих случаях ответственность за администрирование своих налогов, ведение отчетности, налоговой декларации лежит на самих водителях-партнерах сервиса.

Однако рынок ждут существенные изменения. Недавно Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, который сейчас ожидает подписи президента. Согласно ему, такие цифровые платформы, как Uklon, станут налоговыми агентами и будут администрировать налоги за пользователей платформ – в нашем случае, водителей-партнеров и курьеров сервиса.

Для Украины это логичный шаг в рамках евроинтеграции, ведь в ЕС подобные стандарты прозрачности рынка продиктованы Директивой DAC7. Единственное отличие украинской модели в том, что администрирование остается на платформах, а не на пользователях. То есть нововведение не потребует никаких дополнительных шагов со стороны партнеров сервиса.

Мы верим, что принятие новых норм станет позитивным для всех сторон. Государство получит детенизацию и стабильные поступления в бюджет, бизнес – прозрачные и одинаковые для всех правила игры, а сотни тысяч пользователей – простой и понятный механизм уплаты налогов.

Тарифы и правила

– Почему водители иногда отменяют заказ уже после того, как согласились на поездку и пассажир ждет авто? Как компания борется с этой проблемой и какие санкции предусмотрены для нарушителей?

– Обычно отмена заказа со стороны водителя происходит по трем основным причинам.

Первая – это обстоятельства со стороны райдера: например, вызов авто с ребенком без детского кресла или с животным без предупреждения, слишком большой багаж или когда райдер просто не выходит на связь.

Вторая – технические и дорожные форс-мажоры, такие как сбои в работе геолокации, перекрытие дорог или внезапная поломка автомобиля.

И третья – ошибки самого водителя, например, когда заказ был принят случайно.

Чтобы подобные ситуации случались реже, в Uklon применяется ряд инструментов. Мы автоматически проверяем причины отмен – сверяем GPS-данные, наличие пробок или воздушных тревог, а в более сложных случаях привлекаем службу поддержки для уточнения обстоятельств с обеими сторонами.

Кроме того, действует регламентированное время ожидания: как райдер, так и драйвер не может безнаказанно отменить заказ из-за отсутствия другого, пока не прождет установленное время и не попытается с ним связаться.

Для водителей-партнеров, отменяющих заказ без уважительной причины или по собственной вине, предусмотрены санкции: снижение внутреннего рейтинга водителя, влияющего на приоритет в получении новых заказов, и прогрессивные финансовые списания.

В то же время, если отмена произошла из-за нарушения со стороны пассажира, драйверу начисляется компенсация.

– Как именно формируется тариф и от чего зависит его рост в дни пиковой нагрузки, во время непогоды или воздушных тревог?

– Uklon – это платформа, объединяющая райдеров и драйверов. Задача сервиса – предложить такую стоимость поездки, которую готов будет заплатить пользователь и на которую согласится водитель-партнер. Для этого, как составляющая определения стоимости заказа, применяется динамическое ценообразование.

Задача алгоритма – поиск баланса между спросом и предложением: если в конкретном микрорайоне в часы пик или во время непогоды заказов становится значительно больше, чем свободных водителей рядом, система корректирует стоимость. Это делается для того, чтобы мотивировать водителей-партнеров выполнять поездки именно там, где их больше всего ждут, и балансировать рынок в режиме реального времени.

На баланс спроса и предложения могут влиять разные факторы: например, время суток, погодные условия, ситуация с общественным транспортом, дорожные работы, сбои или пиковые нагрузки (например, после временной приостановки работы метро) и т. д.

С начала полномасштабной войны к этому перечню добавились новые факторы, способные влиять на дисбаланс спроса и предложения – обстрелы, проблемы со связью, комендантский час.

– Какую долю в формировании конечной стоимости поездки занимает комиссия платформы, и менялась ли она в течение последнего года?

– Комиссия платформы очень разнится от города к городу, и мы ее постоянно отслеживаем, чтобы она была конкурентной и соответствовала рыночным условиям. С актуальными комиссиями сервиса всегда можно ознакомиться на сайте.

– Насколько цены на топливо влияют на конечный тариф? Кто покрывает расходы на топливо и обслуживание авто – исключительно водитель или есть компенсации от платформы?

– Конечно, цены на топливо и общая стоимость обслуживания автомобиля являются важными факторами, влияющими на конечный тариф. Мы в Uklon постоянно анализируем рыночную и экономическую ситуацию, чтобы гибко реагировать на любые изменения. Для нас важно контролировать доход водителей-партнеров: мы стремимся к тому, чтобы он постоянно рос, и действительно видим его позитивную динамику по сравнению с прошлым годом.

Поскольку все водители являются независимыми партнерами, расходы на топливо и ТО они покрывают самостоятельно, но Uklon помогает существенно уменьшить этот чек через программу лояльности DriverUp.

В частности, мы постоянно работаем над поддержкой и расширением выгодных топливных предложений, и сейчас водители-партнеры сервиса имеют доступ к скидкам в 6 крупных сетях АЗС – это OKKO, Ukrnafta, WOG, BVS, Socar и KLO. В зависимости от вовлеченности драйвера скидка может достигать до -9 грн/л.

Мы видим колоссальный спрос на эту поддержку: по сравнению с августом 2025 года количество водителей-партнеров сервиса, пользующихся топливными скидками, выросло втрижды. На это повлияла как наша работа по расширению партнеров, так и топливный кризис марта 2026 года. В целом уже более 60% активных участников нашей программы лояльности системно экономят на топливе благодаря этим скидкам.

– Является ли Uklon пет-френдли сервисом? Как компания реагирует на жалобы пассажиров, которым водители отказывают в поездке, несмотря на наличие соответствующей отметки о перевозке животных?

– Мы стремимся покрывать как можно больше запросов наших пользователей касательно сервиса и каждый раз находить наиболее удачный мэтч между драйвером и райдером. Поэтому одной из стратегических целей в развитии райдхейлинга для нас является работа над улучшением и популяризацией дополнительных сервисов – это и перевозка животных, и поездки с детьми, требующие автокресел, и, например, сезонная услуга "Лыжное снаряжение" в Буковеле.

В то же время мы понимаем, что не каждый водитель готов перевозить животных, имеет детское кресло или пустой багажник для габаритных вещей – и мы не заставляем их это делать. Наша цель – технологически создать условия, при которых индивидуальные потребности райдера и возможности или готовность драйвера полностью совпадают, а неподходящие варианты просто не пересекаются.

Например, когда райдер создает заказ к вокзалу или аэропорту, приложение автоматически предлагает выбрать дополнительный багаж, поскольку по умолчанию у водителя-партнера может не быть места для громоздких вещей.

Так же, если райдер ранее уже ездил с животным (в одной из трех последних поездок), приложение предложит добавить услугу "Везу животное". Мы стремимся не упускать такие детали, чтобы не возникало конфликтов, отмен и необходимости искать другое авто.

Поэтому, когда пользователь пишет в комментарии о животном или багаже, наш искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует текст и предлагает добавить соответствующую услугу. А если райдер уже раз добавил описание питомца, оно автоматически подтянется для следующей поездки с соответствующей дополнительной услугой. То есть на уровне приложения работают различные механизмы, чтобы поездка удалась, а все ее участники были заблаговременно предупреждены.

Кроме того, пользователь может прямо в своем профиле отметить, что у него есть ребенок или животное, если регулярно с ними ездит. И таких райдеров у нас довольно много – уже по 28% в каждой категории.

Работа в комендантский час

– Есть ли реальный спрос на поездки в комендантский час и как устроена работа сервиса в это время (учитывая наличие специальных пропусков у водителей)?

– Наша аналитика показывает, что ночные поездки часто являются не прихотью, а необходимостью, ведь значительная доля поездок в этот период осуществляется из и в направлениях железнодорожных и автобусных вокзалов, а также медицинских учреждений, аптек и ветеринарных клиник.

В то же время по сравнению с первым месяцем возобновления работы мы отмечаем увеличение доли поездок к и от метро в комендантский час, что может быть связано с поездками в укрытия в метро во время обстрелов.

По состоянию на сейчас лишь чуть более 1% всех поездок с Uklon осуществляется во время комендантского часа.

С технической стороны приложения Uklon продолжают работать круглосуточно в 26 городах Украины. Водителям-партнерам сервиса для работы во время комендантского часа необходимо иметь специальные пропуска. Однако условия могут меняться по решению местных областных военных администраций. Водители-партнеры сервиса, имеющие пропуска, могут выполнять заказы и помогать жителям добираться до пунктов несокрушимости и обогрева, медицинских учреждений и вокзалов.

В то же время полиция продолжает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и при необходимости оказывать помощь гражданам. Поэтому все граждане, находящиеся на улице или пользующиеся сервисом в комендантский час, должны быть готовы объяснить, куда и с какой целью направляются.

География заказов

– Как за последний год изменилась география заказов внутри страны? Какие города, кроме Киева, генерируют наибольшую выручку, а где удерживать баланс "пассажир-водитель" тяжелее всего из-за ситуации с безопасностью?

– Стабильно все годы полномасштабной войны, помимо крупнейших городов-миллионников, растет спрос на поездки в городах запада Украины. Например, мы видим, насколько чаще стали зазывать поездки в Ужгороде и других городах региона.

Фото: в Uklon рассказали о географии заказов (инфографика РБК-Украина)

Помимо этого, наблюдаем стабильный рост туристической активности в стране год к году – как украинцев, так и иностранных гостей. В частности, уже третий год подряд в летний сезон (июнь-август) имеем рост зарубежных клиентов и заказов от них.

Чтобы поддержать этот вдохновляющий тренд, в этом году мы провели кампанию "Одесорух" – прямо в приложении запустили бесплатный аудиогид по Одессе, где рассказывали райдеру во время поездки об истории города, рекомендовали точки для посещения и многое другое.

Конечно, с точки зрения удержания баланса райдер-драйвер, один из сверхсложных городов – это мой родной город Херсон, особенно за последний год. Это связано с ситуацией с безопасностью.

Интеграция с Kyivstar

– Что принципиально изменилось в работе и стратегии Uklon после того, как сервис вошел в состав Kyivstar Group?

– Присоединение к Kyivstar Group стало для нас стратегическим шагом, открывшим путь к трансформации компании и построению полноценной экосистемы. Сейчас нашим ключевым фокусом является поиск синергии между бизнесами, чтобы создавать для клиента уникальную ценность, которую невозможно получить в рамках одного сервиса.

Конкретные преимущества, которые уже получают наши пользователи:

"Суперсила" – это присутствие сервиса Uklon непосредственно в приложении My Kyivstar. Это решение уже работает в тестовом режиме в четырех городах, и мы ждем первых результатов и готовимся к масштабированию.

Доступность приложения Uklon без платы за трафик для абонентов Киевстар.

Совместные предложения: мы формируем кросс-продуктовые офферы – от специальных условий в программах лояльности и доступа к "Киевстар ТВ" до тарифных планов для наших водителей-партнеров за 199 грн.

Эти изменения коснулись и нашей организационной структуры. Чтобы обеспечить масштабирование, мы перешли к платформенной модели: выделили отдельные бизнес-юниты (Ride Hailing, Delivery, Ads) и платформы (Legal, Finance, HR и т. д.).

Наша цель – сделать так, чтобы пользователи получали максимум преимуществ от всей экосистемы, комбинируя наши продукты. Мы продолжаем искать новые точки соприкосновения между райдхейлингом и другими бизнесами, чтобы создавать дополнительную ценность для каждого пользователя.

– Почему Uklon принял решение приобрести оператора электросамокатов e-Wings? Каких синергетических эффектов вы ожидаете от этой сделки и каковы дальнейшие планы развития этого направления в экосистеме?

– В контексте райдхейлинга микромобильность – это еще одна дополнительная ценность для наших пользователей и возможность закрывать как можно больше их потребностей.

Мы знаем, что Uklon – это partner-in-life, который рядом с тобой во всех твоих возможных жизненных ситуациях. Кроме того, мы заинтересованы в развитии городов, в их безбарьерности, чтобы человек имел возможность сам выбрать свой маршрут и способ передвижения – будь то поездка на авто для комфорта или быстрое перемещение на короткое расстояние, чтобы закрыть "последнюю милю" и избежать пробок. Именно поэтому у нас также есть женский класс, мы идем в микромобильность, имеем класс "Инклюзивный" и т. д.

Мы системно обеспечиваем логистическую поддержку фондам, патронатным службам. И нашу команду каждый раз растрогивают и одновременно вдохновляют сообщения от партнеров, в которых они рассказывают, что благодаря полученным поездкам защитники и защитницы, недавно вернувшиеся из плена, смогли добраться домой.

В 2023 году у нас появился класс "Инклюзивный" – специальные авто, оборудованные рампой, подъемником для людей на колесных креслах. Сейчас класс представлен во Львове, Киеве и их пригороде.

Видим, что помимо огромного запроса, общество и власть поддерживают этот продукт – от Львовского городского совета действует программа компенсации для пользователей, организаторы мероприятий готовы выделять зоны для посадки-высадки своих гостей и много других примеров.

Например, на Atlas Festival класс "Инклюзивный" не только стал официальным партнером по доступности, но и совместно с фестивалем и Enter Dj создал Veterans Soundsystem. Это было специальное музыкальное пространство, где свои диджей-сеты играли ветераны и ветеранки, действующие военнослужащие. Мы очень болеем за этот класс и прилагаем усилия для его масштабирования.