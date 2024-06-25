Частину відправили до ТЦК. Біля кордону затримали групу з 47 ухилянтів

Кожен з "туристів" заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів за обіцянку переправити їх через кордон. Останні ж шукали "клієнтів" через Telegram-канали.

"Але, ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть "пристойних" умов "переправлення" не надали. Так, 47 чоловіків були буквально "напаковані" в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах". - додає ДПСУ.

Фото: біля кордону затримали групу з 47 ухилянтів (t.me/DBRgovua)

"Кортеж" було зупинено вже на під’їзді до кордону.

Державне бюро розслідувань (ДБР), своєю чергою, відзначає, що схему організував житель Одеської області ще у травні 2024 року. Зокрема до його "команди" входив й правоохоронець. Останній консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

Загалом було задокументовано спробу переправлення через кордон близько 100 осіб. Ще 53 ухилянти не встигли дістатись "точки збору".

Що загрожує

Усіх учасників угрупування було затримано. Організатору схеми й правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави:

організатору - 13,6 млн грн;

правоохоронцю - 3 млн грн.

"Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК", - додає ДБР.



