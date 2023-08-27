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Частину України знову підмочать дощі: прогноз погоди на завтра

Україна, Неділя 27 серпня 2023 16:51
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Частину України знову підмочать дощі: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні завтра очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 28 серпня, буде спекотною, але більшу частину областей накриють дощі. Місцями очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра, за прогнозами синоптиків, по всій Україні буде мінлива хмарність. Вдень у більшості областей, крім південно-західної частини, Донецької та Луганської областей, будуть короткочасні дощі. Можливі грози.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +17 +22 градуси, а вдень від +31 до +36. На сході та у Сумській області вдень +25 +30 градусів.

Частину України знову підмочать дощі: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці завтра невелика хмарність, місцями можливий дощ з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +20 +22 градуси, а вночі +33 +35 градусів.

Частину України знову підмочать дощі: прогноз погоди на завтра

Температурні рекорди у світі

Цього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. Вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще спекотніше.

Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинуло вже понад сотню людей.

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