ua en ru
Вс, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Украины снова подмочат дожди: прогноз погоды на завтра

Украина, Воскресенье 27 августа 2023 16:51
UA EN RU
Часть Украины снова подмочат дожди: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 28 августа, будет жаркой, но большую часть областей накроют дожди. Местами ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, по всей Украине переменная облачность. Днем в большинстве областей, кроме юго-западной части, Донецкой и Луганской областей, будут кратковременные дожди. Возможны грозы.

Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +17 +22 градуса, а днем от +31 до +36. На востоке и в Сумской области днем +25 +30 градусов.

Часть Украины снова подмочат дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице завтра небольшая облачность, местами возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +20 +22 градуса, а ночью +33 +35 градусов.

Часть Украины снова подмочат дожди: прогноз погоды на завтра

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменений климата может быть еще жарче.

Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже более сотни человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Военная контрразведка СБУ атаковала дронами аэродром в Курске, - источники
Военная контрразведка СБУ атаковала дронами аэродром в Курске, - источники
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги