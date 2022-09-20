Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні вдень майже всю територію України заллють дощі. А в Миколаївській області очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вночі у більшості областей Правобережжя очікуються опади. Вдень в Україні, крім південного сходу, часом дощитиме, а у Миколаївській області буде гроза. У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

На високогір'ї Карпат очікується дощ з мокрим снігом.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у центральних областях - 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +5 +9 градусів, вдень +11 +15;

на заході вночі +4 +7, а вдень +10 +14 градусів;

у східних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +16 +20;

на півдні країни вночі +10 +14, а вдень +16 +21 градусів;

у центральних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +12 +15.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.