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Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Вівторок 20 вересня 2022 07:00
Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: деякі регіони України заллють дощі (РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вдень майже всю територію України заллють дощі. А в Миколаївській області очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі у більшості областей Правобережжя очікуються опади. Вдень в Україні, крім південного сходу, часом дощитиме, а у Миколаївській області буде гроза. У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

На високогір'ї Карпат очікується дощ з мокрим снігом.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у центральних областях - 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +9 градусів, вдень +11 +15;
  • на заході вночі +4 +7, а вдень +10 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +16 +20;
  • на півдні країни вночі +10 +14, а вдень +16 +21 градусів;
  • у центральних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +12 +15.

Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.

Частину України заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, сьогодні у горах Карпат намело до 40 см снігу, а температура опустилася до -3 градусів.

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