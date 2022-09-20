Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня
Сегодня днем почти всю территорию Украины зальют дожди. В Николаевской области ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью в большинстве областей Правобережья ожидаются осадки. Днем в Украине, кроме юго-востока, временами дожди, а в Николаевской области будет гроза. В западных областях ночью и утром местами туман.
На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.
Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в центральных областях – 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью +5+9 градусов, днем +11+15;
- на западе ночью +4+7, а днем +10+14 градусов;
- в восточных областях ночью +6+9 градусов, днем +16+20;
- на юге страны ночью +10+14, а днем +16+21 градусов;
- в центральных областях ночью +6+9 градусов, днем +12+15.
Погода в Киеве
Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +6 +8 градусов, а днем +11+13.
Напомним, сегодня в горах Карпат намело до 40 см снега, а температура опустилась до -3 градусов.
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