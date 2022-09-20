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Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

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Вторник 20 сентября 2022 07:00
Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: некоторые регионы Украины зальют дожди (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня днем почти всю территорию Украины зальют дожди. В Николаевской области ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей Правобережья ожидаются осадки. Днем в Украине, кроме юго-востока, временами дожди, а в Николаевской области будет гроза. В западных областях ночью и утром местами туман.

На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в центральных областях – 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +5+9 градусов, днем +11+15;
  • на западе ночью +4+7, а днем +10+14 градусов;
  • в восточных областях ночью +6+9 градусов, днем +16+20;
  • на юге страны ночью +10+14, а днем +16+21 градусов;
  • в центральных областях ночью +6+9 градусов, днем +12+15.

Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

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Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +6 +8 градусов, а днем +11+13.

Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, сегодня в горах Карпат намело до 40 см снега, а температура опустилась до -3 градусов.

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