Часть Украины зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня днем почти всю территорию Украины зальют дожди. В Николаевской области ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью в большинстве областей Правобережья ожидаются осадки. Днем в Украине, кроме юго-востока, временами дожди, а в Николаевской области будет гроза. В западных областях ночью и утром местами туман.

На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в центральных областях – 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +5+9 градусов, днем +11+15;

на западе ночью +4+7, а днем +10+14 градусов;

в восточных областях ночью +6+9 градусов, днем +16+20;

на юге страны ночью +10+14, а днем +16+21 градусов;

в центральных областях ночью +6+9 градусов, днем +12+15.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +6 +8 градусов, а днем +11+13.