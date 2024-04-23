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Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух

Фото: частину України охопила повітряна тривога, попереджають про ракету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:54 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Харківській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:54 (alerts.in.ua)

Рух ракети 

О 12:33 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже о 12:48 заявили про рух ракети у напрямку Дніпра. 

Зокрема про вибухи у Дніпрі повідомляли кореспонденти "Суспільного" о 12:37, а також о 12:53. 

Варто додати, що наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи не коментували ситуацію щодо Дніпра. 

Масовані обстріли України 

У ніч на 23 квітня терористи атакували Україну: 

  • 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"; 
  • 16-ма ударними дронами типу Shahed-131/136

До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривога