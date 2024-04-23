Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:54 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:54 (alerts.in.ua)
О 12:33 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже о 12:48 заявили про рух ракети у напрямку Дніпра.
Зокрема про вибухи у Дніпрі повідомляли кореспонденти "Суспільного" о 12:37, а також о 12:53.
Варто додати, що наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи не коментували ситуацію щодо Дніпра.
У ніч на 23 квітня терористи атакували Україну:
До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
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