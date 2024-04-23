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Часть Украины охватила воздушная тревога, в Днепре раздался взрыв

Фото: часть Украины охватила воздушная тревога, предупреждают о ракете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В Днепре раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:54 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Харьковской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:54 (alerts.in.ua)

Движение ракеты

В 12:33 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а уже в 12:48 заявили о движении ракеты в направлении Днепра.

В частности, о взрывах в Днепре сообщали корреспонденты "Суспільного" в 12:37, а также в 12:53.

Стоит добавить, что пока военное руководство, или другие официальные лица не комментировали ситуацию по Днепру. 

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 23 апреля террористы атаковали Украину:

  • 2 баллистическими ракетами "Искандер-М";
  • 16 ударными дронами типа Shahed-131/136

К защите неба были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В целом удалось уничтожить 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

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