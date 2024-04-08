Частину України охопила повітряна тривога, в Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

В низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголосили повітряну тривогу. У Запоріжжі та Одесі було чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:22 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: в Київській області та інших регіонах оголосили повітряну тривогу (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
О 12:00 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Також о 12:18 вони заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Вибухи у Запоріжжі й Одесі
Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі й Одесі.
У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:
До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.
Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.