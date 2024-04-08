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Частину України охопила повітряна тривога, в Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи

Фото: в Київській області та інших регіонах оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголосили повітряну тривогу. У Запоріжжі та Одесі було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:22 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Київській; 
  • Вінницькій; 
  • Черкаській; 
  • Одеській; 
  • Миколаївській; 
  • Кіровоградській; 
  • Полтавській; 
  • Харківській; 
  • Дніпропетровській; 
  • Донецькій; 
  • Херсонській областях. 

Фото: в Київській області та інших регіонах оголосили повітряну тривогу (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили 

О 12:00 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

Також о 12:18 вони заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. 

Вибухи у Запоріжжі й Одесі

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі й Одесі

Атака на Україну у ніч на 8 квітня 

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну: 

  • авіаційною ракетою Х-59; 
  • 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ. 

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА

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Війна в УкраїніПовітряна тривога