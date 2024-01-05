UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні 5 січня буде дощ, але не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 5 січня буде з дощем, але не скрізь. Також місцями очікують пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, невеликий дощ можливий по всій Україні. Вдень на сході, півночі та у частині західних областей сильні дощі. Місцями можливий мокрий сніг.

На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, а заході очікують пориви 15-20 м/с. 

Температура повітря протягом доби у більшості областей від 0 до +5. На півдні вдень прогнозується +7 +12 градусів.

На півночі Чернігівської та Сумської областей вдень від 0 до -5, а вночі -8 -13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом доби +2 +4 градуси.

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр