Частину України накриють грозові дощі та град: прогноз погоди на завтра

Так, у четвер, 6 червня, атмосферні фронти із заходу та лінії сходження зі сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській областях. При грозах можуть бути шквали та град!

На решті території України буде без істотних опадів.

Температура повітря у четвер найвищою очікується на півдні та південному сході, до +27 +33 градусів. Найсвіжішим буде завтра повітря на північному сході та на Волині, +22 +25 градусів. Загалом передбачається протягом дня +25 +29 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра істотних опадів не буде. Вночі температура повітря прогріється до +17 градусів, а вдень до +27 градусів.