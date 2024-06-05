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Частину України накриють грозові дощі та град: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Контрастна нестійка погода в Україні триває. Завтра в частині України очікуються грозові дощі, сильний вітер та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

Так, у четвер, 6 червня, атмосферні фронти із заходу та лінії сходження зі сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській областях. При грозах можуть бути шквали та град!

На решті території України буде без істотних опадів.

Температура повітря у четвер найвищою очікується на півдні та південному сході, до +27 +33 градусів. Найсвіжішим буде завтра повітря на північному сході та на Волині, +22 +25 градусів. Загалом передбачається протягом дня +25 +29 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра істотних опадів не буде. Вночі температура повітря прогріється до +17 градусів, а вдень до +27 градусів.

Нагадаємо, з 10 червня погода в Україні зміниться, оскільки очікується зниження температури повітря.

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