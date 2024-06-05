Часть Украины накроют грозовые дожди и град: прогноз погоды на завтра

Так, в четверг, 6 июня, атмосферные фронты с запада и линии схождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди в западных областях, в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях. При грозах могут быть шквалы и град!

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг самой высокой ожидается на юге и юго-востоке, до +27 +33 градусов. Самым свежим будет завтра воздух на северо-востоке и на Волыни, +22 +25 градусов. В целом предполагается в течение дня +25 +29 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве завтра существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха прогреется до +17 градусов, а днем до +27 градусов.